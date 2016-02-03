​Профессионально и компетентно

Одно из основных новшеств – переход на карьерную модель госслужбы, которая предполагает продвижение по карьерной лестнице только с низовых должностей. Говоря об этой и других новеллах Закона «О государственной службе», прежде всего хотел бы сказать, что новички должны пройти тестирование на знание законодательства и наличие компетенций (навыки, знания и умения), комиссионное интервью для оценки приверженности ценностям госслужбы в территориальном департаменте нашего министерства. А также собеседование в госоргане по профильным знаниям. Приверженность ценностям включает в себя ориентированность на качество и результат работы, этичность и нетерпимость к коррупции.

Обязательное требование для впервые поступивших на госслужбу – прохождение испытательного срока по формуле «три плюс три». Для них будет составляться индивидуальный адаптационный план на три месяца, включающий требования по овладению определенными навыками. В целях оказания помощи в выполнении плана за ними закрепят наставников из числа опытных работников.

Результаты выполнения индивидуального адаптационного плана будут оцениваться руководством. В случае его невыполнения руководитель гос­органа вправе продлить испытание еще на три месяца с представлением возможности повторной попытки. Отрицательные результаты по итогам второго трехмесячного периода неизбежно приведут к увольнению госслужащего.

Дальнейшее карьерное продвижение будет осуществляться на основе внутреннего конкурса по упрощенному порядку и в короткие сроки. В конкурсах смогут участвовать госслужащие с опытом работы на нижестоящих должностях. При этом первоначально кандидаты будут отбираться среди работников гос­органа, где заполняется вакансия. В случае отсутствия подходящих претендентов отбор пройдет среди служащих всех госорганов.

Для отдельных действующих госслужащих в рамках профессио­нального развития станет применяться ротация. Ротируемых будут обеспечивать служебным жильем из специально созданного фонда.

Другим положительным моментом стал переход с 1 января 2016 года на факторно-балльную шкалу оплаты труда и внедрение регулярной оценки результативности госслужащих и выплаты бонусов. Такой метод внедрен в большинстве передовых стран (США, Великобритания, Япония) и в международных организациях (например, Всемирный банк). Он предусматривает распределение всех должностей по уровням единой шкалы на основе следующих факторов: управление сотрудниками; ответственность; самостоятельность в работе; опыт работы; уровень специальных знаний; уровень контактов; сложность работы; последствия принимаемых решений. В результате должности, находящиеся в одной категории, могут оплачиваться по-разному.

Регулярной оценке подвергнутся все государственные служащие корпусов «А» и «Б». Качество работы служащих корпуса «Б» станет оцениваться на основе их годовых индивидуальных планов.

Оценка эффективности их работы будет осуществляться с применением метода обязательного ранжирования. К примеру, по итогам ежегодной оценки предлагается распределять работников по четырем условным группам: с превосходными результатами (до 10% от фактической штатной численности госоргана), высокими (35–45%), удовлетворительными (40–50%) и неудовлетворительными (до 5%). Бонусы подлежат выплате только для первых двух групп работников. Для сотрудников с результатами «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» будут составляться индивидуальные планы развития компетенции. Для последней группы возможно понижение в должности либо увольнение.

Образуемая экономия по фонду оплаты труда и другим административным расходам будет направляться на выплату надбавок и бонусов оставшимся государственным служащим. Также хотелось бы отметить, что основные принципы нового закона распространяются и на все правоохранительные органы, с одновременным сохранением их отраслевого закона. Для обеспечения в рамках новой модели отбора квалифицированных кадров, их удержания и повышения на основе меритократии, а также недопущения на должности недобросовестных и некомпетентных работников будет проведена комплексная аттестация административных госслужащих.

Важен и Закон «О противодействии коррупции», который вводится в действие в рамках реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015–2025 годы. Основное его направление – устранение условий и причин возникновения коррупции. Необходимо, чтобы граждане понимали, что основная движущая сила в противодействии этому злу – гражданское общество, а значит, граждане сами могут влиять на ситуацию.

Уполномоченный орган в сфере противодействия коррупции – Национальное бюро Министерства РК по делам государственной службы с основными полномочиями по реализации антикоррупционной политики государства, а также координации деятельности субъектов противодействия коррупции. Для обеспечения этой деятельности предусмотрены системные меры, включающие в себя антикоррупционные мониторинг и стандарты, анализ коррупционных рисков (внешний и внутренний), формирование антикоррупционной культуры.

Сегодня всеми государственными органами проводится целенаправленная работа по реализации Плана нации, в том числе в вышеназванных аспектах формирования профессионального государственного аппарата.