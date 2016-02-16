​Профессионально и ответственно

Назначены специалисты вместо выбывших членов окружных, областных и территориальных комиссий. К работе приступили 1 105 избиркомов, из которых 42 – окружные, по выборам в областной маслихат, 137 – в городские и 119 – в районные маслихаты, 788 участковых и 19 территориальных. Опубликованы сведения о границах участков и округов, составы комиссий.

Обеспечивая открытые, свободные и демократичные выборы, облизбирком главное внимание уделяет системному обучению 7 735 членов избирательных комиссий. От их профессионализма во многом зависят соблюдение и реализация норм, о чем говорилось на селекторном семинаре с председателями и секретарями.