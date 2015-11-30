Профессионально-техническое образование станет бесплатным с 2017 года – Назарбаев
Меруерт Нургазинова
С 2017 года молодые казахстанцы смогут бесплатно получить техническое образование. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил Правительству приступить к разработке проекта, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Я хочу сегодня объявить казахстанцам, что, начиная с 2017 года, будет дан старт новому проекту "Бесплатное профессионально-техническое образование для всех". Государство обязуется каждому человеку дать первичную специальность, молодому человеку, который окончил школу, остался не у дел, прийти получить первую рабочую специальность. Правительству поручаю приступить к его реализации", – сказал он, выступая с Посланием народу Казахстана.