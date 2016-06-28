Победителей в четырех номинациях – лучшая пресс-служба центрального и местного исполнительных органов, компании квазигосударственного сектора и «Профессиональное признание» – определяли сотрудники редакций республиканских СМИ. Голосование проходило с 10 по 21 июня на платформе BNews.kz.

В торжественной церемонии награждения приняли участие президент ОО «Клуб главных редакторов» Бибигуль Жексенбай, председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Нуржан Мухамеджанова, председатель правления АО «Казконтент» Аскар Ахметов. Они вручили главный приз лучшей пресс-службе центрального исполнительного органа – Министерства обороны. Также наибольшее количество голосов получили пресс-службы Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

В номинации «Лучшая пресс-служба местного исполнительного органа» победу одержал акимат Алматы. Чуть меньше голосов набрали пресс-службы акимата Астаны и ДВД Алматы. Лучшей пресс-службой компании квазигосударственного сектора определена медиаструктура АО «НК «Астана ЭКСПО-2017». В этой же номинации отметили АО «НК «КТЖ» и холдинг «Байтерек».

Премию «Профессиональное признание» получил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры РК Ернур Уали. А самым оперативным пресс-секретарем признан официальный представитель КЧС МВД Руслан Иманкулов.

– Мы рады, что сообщество журналистов дало нашей работе высокую оценку, – отметил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры РК Ернур Уали. – Мы открыты для общества и стараемся оперативно реа­гировать на запросы представителей средств массовой информации.

Солидарен с ним и коллега Руслан Иманкулов. По его словам, оперативность нужна везде, но в сфере гражданской защиты – особенно.