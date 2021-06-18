Директор Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер, проанализировав опыт систем образования стран ОЭСР в книге «Образование мирового уровня», отмечает, что высокоэффективные школьные системы ставят перед собой амбициозные цели, четко определяют, что ученики должны уметь делать, и позволяют учителям понять, чему нужно учить учеников. Они поощряют педагогов проявлять новаторские подходы, направленные на улучшение своей работы и работы коллег, а также их стремление к профессиональному развитию, ведущему к лучшей практике.Он также призывает рассматривать вузовскую подготовку учителей «в качестве основы для дальнейшего обучения, а не как вершину профессионального развития». Как правило, программы вузовской подготовки не успевают предусмотреть все возможные изменения в педагогической практике, и их основной фокус – фундаментальная подготовка молодого учителя. По мнению эксперта, именно повышение квалификации уже работающих в школе учителей несет нагрузку «погружения» в профессию и адаптации к изменениям в образовании.Профессиональное развитие – важная стратегия обеспечения педагогами поддержки глубокого и комплексного обучения учащихся. Эффективные подходы профессионального развития педагогов включают в себя активное обучение, полную вовлеченность, экспертную поддержку, а также культуру сотрудничества.Проект «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2008) потребовал серьезной перезагрузки учителя, катастрофически были нужны педагоги, владеющие навыками разработки образовательных программ, программ повышения квалификации, инструментов оценивания, готовые работать в связке с учеными и экспертами.Попечительский Совет автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» поставил генеральную задачу – изучая лучший опыт, привлекая супер экспертов, наращивать свой потенциал – создать команду профессионалов, умеющих работать на высоком уровне и решать сложнейшие задачи, стоящие перед системой образования страны.Погружение в проблему, обучение в режиме нон-стоп (семинары, вебинары, работа тенью, стажировки), сотрудничество с казахстанскими и зарубежными экспертами разных направлений, обмен мнениями, горячие споры, творческий разбор полетов – из этого складывалось профессиональное развитие, пришедших в проект педагогов.Так появились команды профессионалов 20 Назарбаев Интеллектуальных школ, Центров образовательных программ, педагогических измерений и педагогического мастерства.Это был сложный процесс, обусловленный наличием «болевых» точек и проблем в системе образования в части недостаточной подготовки педагогических кадров, дефицита учителей, подготовленных к работе в соответствии с требованиями времени, нехватки специалистов в области куррикулума, оценивания, исследований, аналитики.Кроме того, существовал вакуум между школой и научно-исследовательскими организациями. Школы создают интересные практики или знания на основе исследований, которые, как правило, не доходят до ученых. В то же время ученые часто работают в отрыве от школ и их исследования в основном недоступны для учителей, родителей, и лиц, определяющих образовательную политику.Для профессионального развития и наращивания потенциала учителей Интеллектуальных школ (2010 год) была создана специальная Система повышения квалификации (СПК), нацеленная на развитие профессиональных, языковых и инфокоммуникационных компетенций.Основой системы повышения квалификации является идея непрерывного образования по индивидуальной траектории развития педагогов, предусматривающая обучение внутри школы по принципу «равный – равному», в стране – с лучшими казахстанскими экспертами и за рубежом – на базе передовых организаций образования. Реализация этих направлений осуществляется в форматах курсов внутришкольного обучения, обучения на курсах в стране и за рубежом.Важной составляющей СПК стало обучение внутри школы, когда, например, учителя информатики обучали своих коллег информационным технологиям, учителя казахского и английского – языковым навыкам, опытные педагоги – методикам преподавания и т.д. В среднем каждый педагог проходит не менее 4-5 курсов повышения квалификации в год.В рамках работы по формированию лидерского корпуса осуществляется целевая подготовка сотрудников на базе Назарбаев Университета по программе магистратуры «Управление в сфере образования».Обучение за рубежом организовано по программе «Болашақ», это были стажировки учителей-предметников на базе Университетов прикладных наук в Финляндия (HAMK, JAMK Universities of Applied sciences), университета SASSEX в Великобритании.В целом Систему повышения квалификации учителей Интеллектуальных школ отличают: интеграция на основе компетентностного подхода профессионально-педагогических и предметных курсов; синтез курсового обучения, самообразования и методической работы в школе.Выделяются основные направления профессионального развития учителей Интеллектуальных школ:– развитие компетентности по работе с одаренными детьми через методики дифференцированного, проектного, STEAM обучения;− развитие рефлексивной компетентности учителя через изучение урока и исследования практики (AR и LS),− развитие языковой компетентности через методику предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL),− развитие цифровой компетентности (цифровая грамотность, цифровая педагогика).Это позволило сформировать в каждой Интеллектуальной школе кластер сертифицированных тренеров, имеющих международную сертификацию (CELTA, DELTA, TKT, CLIL, робототехника, дизайн-мышление и т.д).В Интеллектуальных школах успешно функционирует система служебной оценки педагогов (Аттестация), ориентированная на повышение качества преподавания через анализ практики учителей, оценку профессиональных знаний и достижений.Аттестация предусматривает шесть уровней горизонтального уровня педагогического мастерства: учитель-стажер, учитель, учитель-модератор, учитель-эксперт, учитель-исследователь, учитель-мастер.Таким образом, система профессионального развития учителей Интеллектуальных школ позволила сформировать команду учителей-профессионалов высокого уровня, преданных своему делу и готовых учиться на протяжении всей жизни.Вместе с тем, вызовы сегодняшнего дня, экстренность, неопределенность, продолжительность внешнего фактора (пандемия) предполагают, что СПК должна приобрести преадаптивный характер обучения и развития учителя как личности-профессионала с компетенцией «мышления о будущем».Требуется активизировать оперативный характер профессионального взаимодействия на сетевом уровне с использованием информационно-коммуникационных платформ. Онлайн формат перестал быть дополнительным инструментом обучения, он стал основным. Сегодня осуществляется фортифицированное обучение учителей глубокой цифровой грамотности и цифровой педагогике.Стратегия профессионального развития педагогов Интеллектуальных школ доказывает свою эффективность через результаты и достижения учащихся, которые обучаются в топовых университетах страны и мира.Особым направлением в работе автономной организации стало формирование Центров. Центр образовательных программ (ЦОП) сегодня – узловой центр, объединяющий экспертов и ученых, генерирующих идеи и инновации в области образования и усиливающего коммуникации между организациями образования и со всеми участниками образовательного процесса.Изначально в проектные группы разработчиков были включены казахстанские ученые, учителя-практики, которые имели глубокие предметные знания, но не имели опыта разработки учебных программ. Работая в команде с экспертами, педагоги приобретали совершенно другие знания и опыт, интегрируя теорию предмета с методикой преподавания, учитывая тот факт, что именно учебная программа по предмету должна ориентировать учителя на развитие у учащихся определённых навыков и обеспечивать связь с реальной жизнью.В сотрудничестве с международными партнёрами Центром разработана образовательная программа NIS-Programme, которая реализуется в Интеллектуальных школах. NIS-Programme сочетает в себе лучший опыт казахстанской и мировой образовательных систем.Сегодня NIS-Programme – это казахстанский бренд, сопоставимый со многими международными программами, такими как A/As-level (Великобритания), O-Level (Сингапур), Международный бакалавриат и др. Сертификат выпускника 12 класса Интеллектуальных школ признается международными организациями и системами по признанию свидетельств об образовании (NARIC, ANABIN, UCAS, NUFFIC) и ведущими зарубежными университетами для прямого поступления на программы бакалавриата.Ещё одним направлением деятельности ЦОП является разработка учебно-методических комплексов. В команду разработчиков учебников вошли авторы, методисты, редакторы, дизайнеры, художники и проектные менеджеры, которые прошли повышение квалификации в области методологии разработки учебников в Издательстве Кембриджского университета (Cambridge University Press) и в Университетском колледже Лондона (University College London).Авторские и редакторские коллективы, сформированные также из числа учителей, обучались тому, как концентрированно и интересно в соответствии возрастным особенностям учащихся излагать материал, как мотивировать ученика на познавательную деятельность, вовлекать в учебный процесс и максимально способствовать реализации учебной программы. У разработчиков формировались навыки подбора и редактирования контента, разработки заданий в соответствии с учебной программой, использования иллюстративного материала для достижения цели урока.В современном образовательном пространстве происходит интенсивная цифровая трансформация, которая предъявляет новые требования к образовательным ресурсам в том числе. Интеграция в учебники интерактивного содержания через приложение дополненной реальности AR оживляет учебники и делает их более привлекательными для ребят. В 2019 году проект «AR NIS» занял 1 место в специальной номинации «Технологии – детям!» в конкурсе «EdCrunch Award», инициированном Международной конференцией по новым образовательным технологиям EdCrunch.Динамичный, сложный и комплексный характер разработки интеллектуальных продуктов также формирует команду проект-менеджеров, которые владеют необходимыми знаниями, компетенциями для составления бизнес-процессов, отслеживания статуса проектов и обеспечивают достижение поставленных целей. Апробация и внедрение образовательной программы и ресурсов сопровождаются мониторинговыми исследованиями.Отвечая на вызовы современности – массовый переход учащихся на дистанционный формат в связи с пандемией, глобальное развитие цифровизации – педагогами Назарбаев Интеллектуальных школ в партнерстве сBilim Media Group» в кратчайшие сроки создан образовательный онлайн ресурс – Online Mektep.В процессе разработки уроков Online Mektep специалистами Центра образовательных программ осуществлялась постоянная модерация и экспертиза уроков, включающих разработку интерактивного контента и уровневых заданий. Трудоёмкий процесс создания цифровых уроков способствовал развитию новых компетенций у педагогов и их профессиональному росту.В настоящее время Центр образовательных программ продолжает работу по совершенствованию учебных программ и образовательных ресурсов с фокусом на обеспечение процесса персонализации обучения и предоставления учащимся Интеллектуальных школ возможности выстраивания индивидуальной образовательной траектории обучения, используя цифровые технологии.В период становления Центра педагогических измерений (ЦПИ) особо ощущался серьезный недостаток кадров, обладающих необходимыми компетенциями в области педагогических измерений. В практике оценивания в стране не были развиты такие процессы, как разработка и экспертиза заданий на оценку навыков высокого порядка, статистический и психометрический анализ данных, предоставление разноуровневой отчётности для всех заинтересованных лиц.Вместе с тем, устойчивая система повышения квалификации и сотрудничество с международными организациями, такими как Совет оценивания Кембриджа, Институт педагогических измерений Cito, Центром талантливой молодежи Университет Джонса Хопкинса, способствовали становлению нового казахстанского опыта оценивания, отвечающего всем международным стандартам и требованиям.ЦПИ сегодня является самообучающейся организацией, обладающей человеческими ресурсами, которые востребованы как на уровне страны, так и на международном уровне. Специалисты разрабатывают задания и тестовые спецификации, сопоставимые с международными стандартами AS/A level, IGSCE, Cambridge Primary, применяют цифровые технологии для статистического и психометрического анализа результатов оценивания, в том числе позволяющего строить прогнозы на основе технологий машинного обучения.ЦПИ разработаны методология и механизмы реализации системы критериального оценивания, которая используется в Интеллектуальных школах и в стране.В настоящее время ЦПИ работает над переходом к адаптивному тестированию, использованию симуляторов при проведении экзаменов, онлайн оцениванию результатов учащихся. По всем направлениям деятельности проводятся исследования, подтверждающие надёжность, валидность, прозрачность реализуемых процедур оценивания.Центр педагогического мастерства (ЦПМ) был создан по поручению Правительства Республики Казахстан в 2011 году, его деятельность изначально направлена на трансляцию опыта АОО в систему образования страны.Изучив новые тенденции в области образования, лучшие международные практики и потребности казахстанской школы, создан новый формат повышения квалификации педагогов, ведется разработка собственных образовательных программ по направлениям, определенным в ходе исследования потребностей педагогов.На сегодня 10 программ повышения квалификации прошли безусловную сертификацию на соответствие международным стандартам качества в Институте аккредитации, сертификации и обеспечения качества ACQUIN (Германия).Это позволило выйти на международный уровень и осуществлять экспорт образовательных услуг, например, в рамках проекта Европейского Союза «Содействие развитию сектора образования Туркменистана», содействия в повышении потенциала педагогов России (Ханты-Мансийский автономный округ ЮГРА) и др.Важнейшей составляющей в реализации данных программ является подготовка тренерского состава из числа лучших педагогов страны. Для непрерывного обучения и совершенствования профессиональных навыков тренеров ежегодно приглашаются ученые из престижных университетов Японии, США, Великобритании, Российской Федерации и других стран. Так, например, сотрудничество с университетом Ювяскюля (Финляндия), который является ведущей организацией по проведению международных исследований PISA, TIMSS, PIRLS, PIAAC, позволило повысить компетентность тренеров по вопросам исследования школьной практики.Совместная работа казахстанских тренеров с японскими экспертами позволила внедрить в школы методику LESSON STUDY. С 2015 года ЦПМ является членом Всемирной Ассоциации Исследования уроков (WALS). Каждые два года тренеры проходят процедуру ресертификации, доказывая валидность своих профессиональных навыков через Совет университета Кембриджа по международному оцениванию и образованию.Для системы образования большим вызовом стал переход на дистанционный формат обучения. В 2018 году ЦПМ запустил систему дистанционного обучения (sdo.cpm.kz), разместив на платформе комплекс онлайн-курсов. Успешная цифровизация образовательного процесса помогла безболезненно перейти на активную методическую поддержку педагогов в условиях пандемии. За очень короткое время на онлайн-формат были переложены большинство образовательных программ.В 2020 году ЦПМ впервые запустил массовый открытый онлайн-курс «Учусь учить дистанционно» для развития у педагогов навыков планирования и проведения онлайн уроков. Однозначно, разработке и запуску курса предшествовало масштабное исследование профессиональных затруднений педагогов и апробация программы.Кроме того, с января 2021 года ЦПМ реализует проект «Образование в новой реальности». В рамках проекта была создана онлайн-площадка педагогического мастерства имени Ыбырая Алтынсарина, посвященная 180-летию великого казахского педагога-просветителя. Здесь размещаются уроки, мастер-классы обладателей нагрудного знака имени Ыбрая Алтынсарина. В настоящее время более 18 000 педагогов пользуются уникальным образовательным контентом площадки.Благодаря ценностям, заложенным в основу работы, сплоченности и высокой ответственности Центр педагогического мастерства имеет признание среди учительской общественности. Диапазон и актуальность курсов, непрерывная посткурсовая поддержка, гарантированное качество профессионального обучения, гибкость и адаптивность позволили получить высокую оценку в международном образовательном пространстве.В 2020 году впервые Казахстан принял участие в конкурсе UNESCO-Hamdan 2019-2020. В конкурсе участвовало 190 международных организаций, работающих в направлении улучшения практики преподавания. ЦПМ вошёл в топ-10 лучших мировых проектов в образовании за выдающиеся практики и достижения в повышении эффективности учителей.Процесс профессионального развития педагога, отвечая вызовам времени, должен быть результативным по масштабам своего влияния на личность. При этом важно найти способы интеграции науки, лучшей педагогической практики и инновационных технологий в управлении этим развитием.Профессиональное развитие педагога – это длинная дорога, движение по ней дает много ярких открытий, творческого драйва, обучения во имя Ученика, ради которого учитель приходит в профессию.