Профессиональные семьи для детей-сирот могут появиться в Казахстане

В Казахстане хотят создать законодательные основы для создания профессиональных семей, чтобы дети-сироты не попадали в детские дома, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Минпросвещения РК

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев сообщил, что соответствующий проект закона на сегодня разработан и в ближайшее время его могут внести на рассмотрение Парламента. Ведомство планирует, что закон примут в октябре этого года.

«Основное отличие – профессиональные семьи. Отличие от патронатных в том, что можно принимать любого ребенка в любое время суток. Самое положительное – ранее было, что ребенок поступал в организации, а потом уже распределялся в семьи. А сейчас сразу после принятия закона ребенок будет иметь возможность находиться в семье. Это снижает определенный стресс и адаптацию», – пояснил глава Минпросвещения.

Но это, по его словам, не означает, что в Казахстане упразднят детские дома.

«Здесь сказать, что окончательно будут упразднены детские дома, считаю неправильным. Они будут трансформироваться в центры поддержки детей. Данный законопроект примется, должно устояться, дать свои результаты. Поэтому сразу убирать детские дома считаю нецелесообразным. Должен внедриться проект, потом изучив с экспертами, учеными, мы будем дальше продолжать в этом направлении свою работу», – резюмировал министр.