​Профессия для отважных

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Нужно сказать, что инициаторами слета были казахстанцы. Эту идею делегация департамента по ЧС ЗКО предложила во время празднования 85-летия государственного пожарного надзора Саратовской области. Она была поддержана российскими и германскими коллегами.

Первый слет состоялся в Мюнхене, второй – в Саратовской области. На этот раз юных огнеборцев принимал Уральск, ведь именно здесь полтора века назад была создана самая первая в крае пожарная часть.

Гостей радушно встретил туристско-оздоровительный лагерь «Евразия». На церемонии открытия организаторы говорили о том, что чем раньше у детей воспитываются навыки пожарной безопасности, тем лучше. К тому же международные связи повышают престиж профессии пожарного.

Большой интерес вызвал опыт Германии, где наряду с профессио­нальной широко распространена добровольная пожарная охрана. Представители самых разных профессий, прошедшие предварительную подготовку, в случае пожара выезжают на место происшествия и помогают с ним справиться. Чаще всего они прежде были юными пожарными. Из их числа подбираются и профессиональные огнеборцы. Такой подход вполне оправдан, потому что случайные люди в профессии, требующей особой стойкости, выносливости, храбрости, высокой ответственности и хорошей физической подготовки, не задерживаются.

Программа слета была интересной и предельно насыщенной. Ребята побывали в пожарно-техническом центре, где ознакомились с историей пожарного дела, системой обучения и повышения квалификации сотрудников. Соревнования по пожарно-прикладному спорту прошли на стадионе им. Атояна. Команды продемонстрировали свои знания и практические навыки, умение обращаться с техническими средствами, слаженно и оперативно действовать в экстренных и чрезвычайных ситуациях.

В Доме дружбы участников слета принимали этнокультурные объединения. С большим интересом ребята узнали о том, что на территории области их насчитывается почти 50, а всего в регионе в мире и согласии живут люди более 90 национальностей, и все чувствуют себя в стране равных возможностей спокойно и комфортно. Созданы условия для сохранения культуры, традиций, обы­чаев. Работают воскресные школы по изучению родного языка. Юные пожарные побывали в гостях в немецком культурно-просветительном центре «Хаймат», чечено-ингушском «Вайнах», в центре русской культуры. Надолго запомнится им поездка на соленое озеро Шалкар, которое называют степным морем и «жемчужиной» Приуралья. Состоялись также мастер-классы по пожарной безопасности и спортивные состязания.

Подводя итоги слета, начальник департамента по ЧС ЗКО Марат Кульдиков отметил, что все участники показали хорошую подготовку, сплоченность, взаимовыручку и умение работать в команде. По количеству набранных баллов первое место присуждено казахстанцам, на втором – россияне. Команда из Германии стала третьей. Завершился слет праздничным концертом. Расставаясь, юные пожарные обменялись номерами телефонов и электронными адресами. Они уверены, что непременно встретятся на следующем слете. 

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