Профессия – энергетик

Выпускник политехнического колледжа Максим начал свою трудовую деятельность в 2006 году с долж­ности электрика. После успешной установки мельницы макаронного помола и запуска фабрики наш герой получил повышение до инженера по автоматизации. Знание немецкого языка здорово пригодилось и при установке новых линий, и в налаживании связей с германскими и швейцарскими коллегами.

Сегодня фронт работы Максима Николайчука – обеспечение бесперебойного снабжения фабрики энергией. Суммарная мощность двух линий производства составляет 5 тонн макарон в час, кроме того, 1 апреля 2014 года планируется начать монтаж третьей линии, которая значительно увеличит производительность предприятия.

– Рецепт вкусных макарон предельно прост – верный коэффициент температуры и влажности, вода, крупа или мука. Больше ничего не добавляется, – говорит главный энергетик. С производственным процессом он знаком досконально.

В коллективе Максима знают как безупречного семьянина и отца троих детей, которые в будущем, возможно, продолжат трудовую династию.

– Не проходит и дня, чтобы пятилетний сын не интересовался моими успехами на работе. Буду рад, если он выберет специальность прикладного, технического профиля. Профессионалы всегда востребованы на производстве, – отмечает Максим.

Аяжан ЖАГУПАРОВА

фото Игоря БУРГАНДИНОВА