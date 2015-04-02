Профессия – Родину защищать Свежий выпуск 900 Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

фото из архива ДВД Алматы

…Выправка военная. Парадный пиджак – весь в наградах. На вид больше 70 лет не дашь… На молодых полицейских, наслышанных о знаменитом следователе Исмагилове, юбиляр произвел впечатление, как только вошел в зал. Его чествовали торжественно и очень тепло, с чувством глубокого уважения и признательности.

– Героическая биография Закуана Абдулловича, отмеченная высокими наградами Родины и связанная с тяжелым военным временем, послевоенным становлением страны и длительной службой в органах внутренних дел, – это уже история, достойная изучения и равнения на нее молодого поколения, – отметил заместитель начальника ДВД Алматы полковник полиции Ержан Оразбеков.

Воспоминания ветерана о своей жизни, о том, что пришлось ему испытать, люди в погонах слушали, затаив дыхание.

…Он родился и вырос в селе Зильдярово в Башкирии. В их семье было девять детей, родители работали в колхозе. Жила семья в постоянной нужде. Когда началась война, ему было 16 лет. С первых дней войны односельчан стали забирать на фронт. Сначала ушел воевать его отец, потом старшие братья. Забота о семье легла на плечи Закуана. В действующую армию его призвали 2 февраля 1943 года. В этот день ему, ученику 10-го класса, исполнилось 18 лет. И он помнит его до мельчайших подробностей. Мама заняла у соседей муки, чтобы ему что-нибудь испечь. Одеться было не во что, и воевать парень ушел в том, в чем ходил: в лаптях и домотканой одежде. На худющих колхозных лошадях вместе с другими призывниками 30 километров ехал в район, где находился призывной пункт. По дороге, застывший от холода, все думал о своих родных, о том, что ждет его на войне. Под Оренбургом прошел военную подготовку и в сентябре был отправлен на фронт – в Украину, где осенью 43-го шли тяжелейшие бои. В его памяти хорошо сохранились лица молодых солдат, в основном уроженцев Татарстана, Башкирии и Казахстана, которые вместе с ним ехали в переполненном новобранцами товарном вагоне. Все верили, что война скоро кончится и они вернутся домой…

Молодой боец Исмагилов был зачислен рядовым-пехотинцем в 6-ю стрелковую роту 399-го полка 111-й стрелковой дивизии Второго Украинского фронта. И уже через несколько дней принял боевое крещение: метр за метром их полк выбивал фашистов из небольшого украинского села. Фронтовику никогда не забыть, как сраженные пулями и снарядами, с криками «Мама!» замертво падали его молодые товарищи. Оставшиеся в живых били врага дальше.

Германская армия уже не могла сдерживать наступление советской армии: стремительно и безостановочно она вышибала фашистов из городов и сел и продвигалась на Запад.

– Идти приходилось и днем, и ночью, при обстрелах с воздуха, – вспоминает Закуан Абдуллович. – Осень в 43-м в Украине выдалась холодной, дождливой, мы с трудом вытаскивали завязшие в грязи ноги, обутые в ботинки с обмотками, спали на ходу.

И шли бойцы с полной выкладкой: техника тонула в грязи, и они тащили на себе ручные пулеметы, противотанковые ружья.

В тяжелых штурмовых боях за город Александрия Кировоградской области Закуан Абдуллович был тяжело ранен. Истекая кровью, без сознания сутки пролежал на ничейной территории: с одной стороны – наши, с другой – немцы. Он уже мысленно попрощался с жизнью, но судьба словно хранила его: ночью бойца Исмагилова нашли возвращавшиеся с задания разведчики и вынесли к своим. Несколько месяцев он лечился во фронтовых и тыловых госпиталях, перенес тяжелые операции. Ему хотели ампутировать ногу, но медикам все-таки удалось ее сохранить. А потом, после двухнедельной побывки дома, снова на фронт.

Теперь он воевал в составе 8-го гвардейского механизированного корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта под командованием генерал-полковника танковых войск, будущего дважды Героя Советского Союза Михаила Катукова. Освобождал от гитлеровских захватчиков Белоруссию и Польшу, форсировал реку Одер. Борьба советских войск за захват и расширение плацдармов на ее западном берегу, длившаяся февраль и март 1945 года, проходила в очень тяжелых условиях. Контратаки немцев с применением больших групп танков и массированных ударов авиации следовали непрерывно одна за другой. Советские войска не только успешно отбили все к`онтратаки противника, но и нанесли ему тяжелые потери.

– Страшный, упорный бой развернулся при штурме Зееловских высот, – вспоминает наш герой, участник этого сражения, которое вновь явило массовые примеры героизма наших солдат и офицеров.

К Зееловским высотам – последнему серьезному рубежу перед немецкой столицей – фашисты стянули максимальное количество своих войск и обороняли его ожесточенно. Но удержать оборону им не удалось. Бои продлились всего три дня, после чего оборонявшиеся были вынуждены частично отступить, а в основном капитулировали.

Отчаянные усилия гитлеровцы прилагали и чтобы не допустить окружения своей столицы. 23 и 24 апреля боевые действия на всех направлениях приняли особенно ожесточенный характер. В газетах, на щитах, установленных по пути движения советских войск, на орудиях, автомашинах были надписи: «Товарищи! Оборона Берлина прорвана! Близок желанный час победы. Вперед, товарищи, вперед!», «Еще одно усилие, и победа завоевана!», «Долгожданный час настал! Мы у стен Берлина!». И советские воины усиливали удары. Даже раненые бойцы не покидали поле боя.

– Мы все были измождены до крайности, но понимали, что до Великой Победы остались считанные дни. И нас переполняло чувство гордости и радости, что приближаемся к логову фашистов. Это придавало силы, и через разящий шквал огня мы стремительно продвигались вперед и вперед, – говорит ветеран.

25 апреля войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов соединились западнее Берлина, завершив окружение всей Берлинской группировки противника. Ее ликвидация продолжалась непосредственно в городе до 2 мая. Берлин был весь в дыму, огне и развалинах. Бой шел на земле, под землей и в воздухе, днем и ночью. Герои штурма продвигались упорно, со всех сторон к центру города. Повсюду – огневые ловушки, железобетонные доты, баррикады, противотанковые заграждения. По приказу Гитлера фашистскую столицу защищало все ее мужское население – от подростков до стариков. Увертываясь от пуль и вступая в рукопашную, штурмом приходилось брать каждый квартал, улицу и дом, воевать в тоннелях метро и подвалах… В считанные дни и минуты до победы на глазах Закуана Исмагилова продолжали гибнуть его товарищи. Наконец Берлин пал...

От воспоминаний о войне у ветерана щемит сердце, подступают слезы. И он вновь и вновь испытывает то непередаваемое ощущение счастья и радости, которое переполнило всех, когда был взят Рейхстаг, когда над фашистским логовом было водружено алое знамя, когда раздались крики «Победа!»…

За проявленные мужество и героизм в Великой Отечественной войне Закуан Абдуллович награжден многочисленными наградами, в том числе двумя орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина».

Еще долгих четыре года после окончания войны продолжалась служба солдата Исмагилова в Германии, в составе группы советских войск. По приказу командования он был назначен связным-фельдъегерем между корпусом и полком. В 1949 году был демобилизован и после окончания юридической школы и юрфака Казахского государственного университета им. С. Кирова поступил на службу в органы внутренних дел, где занимался оперативно-следственной работой и проработал более 30 лет. Пожалуй, его можно назвать казахстанским Жегловым, киногероем, который тоже сразу после войны продолжал воевать с преступниками.

– И в мирное время, как и на войне, жизнь Закуана Абдулловича сопрягалась с трудностями и риском, – подчеркнул заместитель начальника ДВД Алматы. – Он внес заметный вклад в борьбу с преступностью и правонарушениями. О его преданности долгу свидетельствуют награды, полученные в мирное время: «Лучший следователь республики», «Заслуженный работник МВД СССР», медаль «За отличную службу по охране общественного порядка».

Находясь на заслуженном отдыхе, Закуан Абдуллович принимает активное участие в ветеранском движении органов внутренних дел, передает накопленный профессиональный опыт молодому поколению защитников правопорядка. Написал две книги – «Сорок лет в шинели» и «Память о них живет». Воспоминания о тяжелейших годах войны ветерана хранятся в музеях МВД Республики Казахстан, Москвы, украинского города Александрии и на его родине – в Башкирии. Закуан Исмагилов один из основателей татарского культурного центра, получившего высокую оценку Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Пожелав юбиляру крепкого здоровья и активного долголетия, со славной датой его сердечно поздравили руководство, совет ветеранов и личный состав ДВД Алматы.