Профессия высокого призвания Свежий выпуск 1364 Наталья КУРПЯКОВА

Гораздо важнее то, что практически все начинания Розы Амангалиевны характеризуются словами – «впервые в стране». Она – организатор Первого республиканского съезда библиотекарей, Первого международного конгресса чтения, Первого слета молодых библиотекарей, один из инициаторов проектов «Встречи на границах», «Казахстанская национальная электронная библиотека», «Библиотечная столица», акции «Одна страна – одна книга» в Казахстане… И конечно же, с именем Розы Бердигалиевой связано становление Национальной академической библиотеки РК в Астане.

Роза Амангалиевна – специалист высокого класса – умела вдохновлять, «заражать» своими идеями, энергией, настроением всех – библиотекарей, читателей, журналистов, творческих деятелей, государственных мужей… Закономерно, что возглавить новую библиотеку в Астане Нурсултан Абишевич Назарбаев поручил именно ей.

– Открыть еще одну новую библиотеку – и счастье, и огромная удача, и реальная возможность применить весь свой опыт и осуществить самые дерзкие планы, – рассказывала она в одном из интервью. – Это большая честь и огромная ответственность: НАБ РК должна была стать институтом новой формации, обеспечить появление в Центральной Азии универсального информационного ресурса невиданной доселе емкости.

...Астана встречала первопроходцев снегом и сугробами. «На левом берегу тогда были Байтерек, здание Министерства обороны и наша недостроенная библиотека. В 2004-м мне казалось, что весь снег, кружась, собирается именно у нашего здания. Снега выше головы! Прокладывали «коридор» и по нему шли в библиотеку…» – вспоминала она. Начинать пришлось с нуля: звонкое эхо пустых помещений – ни одной книги, ни одного компьютера, ни одного сотрудника... Признанный управленец, менеджер и организатор библиотечного дела стала и хозяйственником. В одном из списков замечаний Бердигалиевой по строительству я насчитала 145 пунктов – от обустройства читальных залов до громоотвода. Автостоянка, система энергоснабжения, противопожарная безопасность, сантехника – она вникала во все и всегда с благодарностью говорила о людях, которые помогали.

Жизнь в НАБ сразу же закрутилась-закружилась, как те снежные вихри во времена строительства. Знания, опыт, умение собирать команду единомышленников, авторитет Розы Бердигалиевой позволили молодой библиотеке Астаны заявить о себе в международном библиотечном пространстве. Так, достижения НАБ отражены в десятке лучших успешных историй библиотек мира в специальном проекте IFLA (Международной федерации библиотечных ассоциаций), цель которого – дать представление о библиотеках мира, внесших свой вклад в формирование информационного общества.

– На наших глазах сложились новая информационная среда обитания человека, новый информационный тип общества. В Казахстане мы движемся к созданию новых цифровых проектов, позволяющих модернизировать национальную модель библиотечной системы и создать единую информационную сеть библиотек Казахстана, – не с огоньком, а с огоньками (!) в глазах убежденно говорила Роза Амангалиевна.

После знакомства с ней я перестала думать о библиотеке как о «тихом месте»: в современной библиотеке – «беспокойно», здесь идет активная, интересная, насыщенная жизнь. «Мне кажется, я всю жизнь «отрабатываю» заблуждение о «тихом месте». В нашей семье был культ книги, поэтому после школы поехала в Москву поступать в Институт культуры на библиотечное отделение, – вспоминала Роза Бердигалиева. – Тогда думала, что библиотекари целыми днями читают интересные книги, и мне это очень нравилось. А потом постоянно жизнь мне словно давала понять, как я ошибалась. И я рада, что ошибалась».

А еще она была уверена в том, что в современных библиотеках должны работать активные, мобильные, не боящиеся перемен профессионалы, владеющие современными технологиями, знающие языки. И вообще библиотекарь – это профессия будущего.

– Библиотеки не только сохраняют наследие прошлого, но и создают информационную базу будущего. Я в это верю. Мы работаем, чтобы не оборвалась связь времен, не стерлась память человечества. Эта великая миссия окрыляет нас, – говорила Роза Амангалиевна.

Роза Бердигалиева тоже окрыляла. Она нашла дело по душе и служила ему преданно, увлеченно – всю жизнь.



