Профессия – защитники

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Сергей Горбунов
Он родился на Алтае в многодетной семье, где было двое сыновей и три дочери, поэтому не понаслышке знает, что такое труд и взаимопомощь. В 1964 году родители с детьми переехали в Майкарагай Павлодарской области. Здесь Серикжан окончил школу и, решив помочь семье, пошел работать монтажником связи в передвижную механизированную колонну № 3. Оттуда и был призван на службу в ряды Советской армии. Отслужив, работал водителем в своем совхозе, а затем поступил в Целиноградский техникум автомобильного транспорта. После его окончания был приглашен в дорожно-патрульную службу ГАИ, где прошел многие служебные ступени. На заслуженный отдых Серикжан Кабаевич, подполковник полиции в отставке, ушел с должности начальника автохозяйства при ДВД Павлодарской области, имея на своем счету многочисленные поощрения.
Достойная служба отца, уважение руководства ДВД и товарищей стали примером для сыновей. Сегодня в полиции служат два сына С. Жуматае­ва – Темирлан и Шынгыс. Первый занимает должность заместителя начальника УТО ДВД Павлодарской области, имеет звание майора полиции. А младший, капитан полиции, назначен на должность дознавателя отдела дознания УВД Павлодара.
…То, что служение народу в рядах МВД стало семейным делом, можно проследить хотя бы на примере Шынгыса. В 2001 году, по окончании школы, он поступил в алматинскую Академию МВД РК, которую окончил в 2005 году, обучившись по специальности «юрист». За отличную учебу, примерное поведение здесь, в академии, был награжден Почетной грамотой. В июле 2005 года молодого специалиста назначили на должность следователя следственного отделения Северного отдела полиции УВД Павлодара. В январе 2009 года он стал следователем следственного отдела УВД города. В январе 2010 года его перевели на должность инспектора контрольно-профилактического отделения УДП ДВД Павлодарской области. А через два года Шынгыс стал инспектором группы по рассмотрению материалов дорожно-транспортных происшествий отделения административной практики ДВД региона. В октябре 2013 года он стал трудиться инспектором отдела административной практики ДВД Павлодарской области.
В июле 2014 года Шынгыс решил вернуться в родной отдел и заниматься расследованием уголовных дел, в связи с чем был назначен, как уже говорилось, на должность дознавателя отдела дознания УВД Павлодара, где и работает. За отличные показатели в работе и добросовестное исполнение служебного долга Ш. Жуматаев награжден медалью третьей степени «ІІО мінсіз қызметі үшін», имеет 11 поощрений.
С особой гордостью офицер отзывается об отце – Серикжане Жуматаеве, который и стал ярким примером для сына. Шынгыс женат, вместе с супругой Данарой Молдагалиевой воспитывают дочь. Какую профессию она выберет, когда подрастет, Шынгыс Серикжанович пока не знает. Но будет несказанно рад, если его дети продолжат династию полицейских.

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