Профессию освоил на заводе

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
В их числе и Султан Смандияров, который работает оператором в ТОО «Юг Пром Сталь». Предприятие специализируется на выпус­ке труб, профилей, металлочерепицы и профнастила. Продукция успешно реализуется не только в Южном Казахстане. Рынком сбыта для нее стала вся страна.
Молодой рабочий гордится тем, что ему удалось получить работу на предприятии, в цехах которого установлено современное оборудование и используются новейшие технологии. Естественно, работа на таких станках и агрегатах требует специальных навыков и знаний. И здесь учредители тоже подошли основательно, организовав обучение молодых специалистов непосредственно в цехе, успешно объединив теорию и практику.
25-летний специалист Султан Смандияров сегодня уже готов делиться полученными знаниями с новичками, число которых по мере расширения производства будет только увеличиваться. Уже сегодня мощность ТОО «Юг Пром Сталь» позволяет ежегодно производить более 4 тыс. тонн готовой продукции. В цехе получили работу 28 человек. В планах компании – расширить производство и увеличить производство вдвое.

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