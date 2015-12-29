​Профессию – в подарок

Мы безгранично верим Лидеру нации. Его слова никогда не расходятся с делом. А в Пос­лании он заверил, что «…мы обязательно победим кризис. Для этого у нас есть единая воля, прочные традиции единства народа». Ключевыми я считаю и слова Главы государства о том, что только Общество Всеобщего Труда способно стать реальной основой эффективной экономики, устойчивой к внешним потрясениям. Абсолютно справедливо, что государственная поддержка будет оказываться только тем, кто в ней действительно нуждается. Остальные должны зарабатывать сами.

По этому принципу действует и наше общественное объединение. Уже в течение нескольких лет члены союза женщин помогают детским домам. Для малышей приобретаются развивающие игры, программы, помогающие улучшению памяти. Проводим и обучающие тренинги для подростков, которые обязательно пригодятся им в самостоятельной жизни. Недавно мы подвели итоги проекта, в рамках которого работала школа поваров, парикмахерского дела, курсы кройки и шитья. По каждой из специальностей ребята получили сертификаты. Помимо этого проводились семинары-тренинги по основам малого и среднего бизнеса, психологии, юридические и экономические консультации. Не исключено, что кто-то из наших подопечных решится открыть собственное дело. Особенно отрадно, что теперь в нашей стране каждый молодой человек имеет право на бесплатное профессионально-техническое образование. Рабочая профессия станет «стартовым капиталом», а дальнейшее развитие карьеры будет зависеть от способностей и трудолюбия молодых специалистов.

Наши контакты с детьми, оставшимися без попечения взрослых, обязательно будут продолжены. Мы учим своих воспитанников любить свою Родину и дорожить тем, что они живут в стране равных возможностей.