Профессию выбрал рабочую Айгуль ТУРЫСБЕКОВА

фото Бориса БУЗИНА

Окончив среднюю школу № 9 в поселке Байсерке, он, не раздумывая, поступил в Алматинский государственный колледж энергетики и электронных технологий. Профессия электрика ему нравилась с детства, признался застенчивый паренек. Вспоминает, что всегда крутился возле взрослых и с удовольствием помогал им.

В их большой дружной семье, где он рос младшим сыном, нет энергетиков. Орынбай первым решил выбрать эту профессию. Примером ему послужил старший брат, который всегда востребован на рынке труда со своей специальностью сантехника.



– С первого курса я учился с большим интересом, осваивал монтажные работы, добросовестно изучал двигатели машин и агрегатов, – говорит победитель конкурса. – А теоретические знания подтверждал не только на экзаменах, но и участвуя в конкурсах профильных колледжей.



– Для электрика прежде всего важны знания, он всегда должен думать о безопасности, не так ли? – спрашиваю я его.



– Да, электрик должен вначале думать головой, а уже потом действовать руками. Это интеллектуальная работа, – отвечает он.



Орынбай не собирается останавливаться на достигнутом. Он планирует продолжить обучение и получить высшее образование. Надо отметить, что оценку профессиональным навыкам и знаниям будущих электриков давали опытные эксперты. Конкурсное задание имело практическую направленность – наладка осветительных сетей, монтаж электрооборудования предприятий. И Орынбай не только на отлично справился со всеми заданиями, но и получил приглашение в одну из лучших компаний Алматы.



Заместитель директора по учебно-производственной работе Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий Куатбек Абильдинов отметил, что зачастую студентов четвертого курса уже во время прохождения практики приглашают на работу.



– Этот конкурс помогает нашим работодателям убедиться в том, что выпускники алматинских колледжей – уже специалисты, о чем свидетельствуют их знания, навыки и мастерство, – сказал педагог. – Не случайно независимые эксперты, оценивая работу участников конкурса по электромонтажным работам, раздавали многим из них визитки. Подобные конкурсы помогают колледжам расширить и углубить сотрудничество с социальными партнерами – будущими работодателями выпускников. А также более широко показать возможности будущих специалистов.



Куатбек Абильдинов подчеркнул, что в последние годы при поддержке государства многие колледжи переоснащают свою материально-техническую базу, закупают новое оборудование, чтобы отвечать требованиям времени и идти в ногу с производством.



– Мы понимаем, что должны готовить специалистов опережающими темпами, – говорит он. – Несколько лет назад наблюдалось отставание. А сегодня по некоторым направлениям мы обучаем ребят по опережающим технологиям. В колледже имеется современное оборудование по альтернативной энергетике. Есть оборудование по производству светодиодных светильников. Студенты уже являются специалистами по производству, монтажу, наладке солнечных батарей. Они могут их собрать, наладить и подключить.



Куатбек Абильдинов добавил, что энергетика представляет собой большой рынок труда, где предстоит переход на альтернативные источники энергии. Обучение передовым технологиям позволит повысить энергоэффективность экономики страны. Следует добавить, что, предоставляя молодежи бесплатное профессиональное образование, государство дает им возможность при­обрести первую профессию, которая всегда будет надеж­ным источником дохода.

