Профессор с большой буквы Свежий выпуск 690 Мариям Кондубаева, Карлыгаш Бузаубагарова, профессора Казахс

Лаззат Жаналина – крупный ученый, основоположник одного из направлений современного языкознания – интегративной лингвистики. За преданность работе и неоценимый вклад в развитие науки она не раз была отмечена званиями и нагрудными знаками. В ее профессио­нальной копилке есть такие награды, как «За зас­луги в развитии науки Республики Казахстан», «Отличник народного просвещения КазССР»,­ «Отличник образования РК», «За особый вклад в образование», «Құрметті қызметкер», она обладатель государственного гранта «Лучший преподаватель вуза» за 2005 год.

С 1973 года по настоящее время жизнь Лаззат Кабылдашевны связана с КазНПУ им. Абая, где она прошла путь от преподавателя до профессора. Ученым разработаны прикладные аспекты научной теории в виде новых систем обучения русскому языку в вузе и в школе – интегративного и тезаурусно-ориентированного методов. Они представлены в ее многочисленных статьях и докладах на международных конференциях, в том числе за рубежом, используются в практике преподавания и реализованы при составлении учебников, учебных пособий, типовых программ для школ и вузов, они развиваются другими методистами республики.

– Для любого человека умственного труда близка мысль Владимира Кушнера: «Смысл жизни в движении мысли, которая нуждается в свободе передвижения». Это определение очень точно ложится и на научную мысль, которая, с одной стороны, отражает непрерывность процесса познания и развивается, а с другой – нуждается в свободе, независимости от сложившихся в науке стереотипов, – делится Лаззат Жаналина.

Ее педагогическую работу всю жизнь сопровождает активная научная деятельность. Под ее руководством и при ее непосредственном участии впервые в истории казахстанского образования был издан учебник по современному русскому языку, рекомендованный Министерством образования и науки РК (2005 год). Она автор первого учебного пособия для входящей в ГОСО для магистратуры дисциплины «Актуальные проблемы языкознания», десяти учебных пособий, 34 типовых программ для вузов, 20 учебников, 42 учебных и учебно-методических пособий, 10 типовых программ для школ. Один из ее учебников стал победителем в номинации «Детская учебная и научно-популярная литература» на II Международной книжной и полиграфической ярмарке «По Великому шелковому пути» (2003 год).

– В молодости, в период написания кандидатской диссертации, желание быть самостоятельной привело к анекдотическому решению, – с улыбкой вспоминает Лаззат Кабылдашевна. – Моим научным руководителем был профессор Василий Никитевич, степень известности которого была такова, что ее не могла уменьшить ни на йоту его невероятная скромность. Его научная школа номинативной деривации постоянно разрасталась, так как он всегда был окружен многочисленными учениками, попавшими в плен его идей. А я почему-то боялась сильного влияния, которое, как мне казалось, могло лишить меня самостоятельности, так что теоретическую основу для кандидатского исследования я выбирала сама, и это не были положения его научной теории. Но зато потом я стала самой последовательной, преданной его ученицей, и нас связала настоящая дружба. Мне удалось обратиться к номинации с других позиций, построить другую ее модель, отличную от той, что построил мой учитель, но она вернула меня к его идеям с другой стороны, еще раз подтвердив их актуальность.

Сейчас ее работы с удовольствием публикуют не только в Казахстане, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья – Болгарии, Чехии, Польше, Словакии, Испании, Китае, Тайване, Монголии, Индии, России, Украи­не, Беларуси, Узбекистане, Армении, Кыргызстане и других.

Работы, в том числе учебники для школ и вузов, получают отклик в виде рецензий в казахстанских изданиях и в ведущих филологических журналах России, а также цитируются отечественными и зарубежными учеными. В качестве примера можно привести дарственную надпись, сделанную известным ученым Николаем Алефиренко в его книге: «Давно любимому автору интересных и глубоко содержательных исследований Лаззат Кабылдашевне с надеждой на сотрудничество».



