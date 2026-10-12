Профессор Зулхаир Мансуров удостоен международной премии им. Джабира ибн Хайяна

Образование
Серик Кайсаров

Церемония награждения ученого прошла в рамках Всемирного конгресса «Тюркский мир: достижения и перспективы».

Присуждение Зулхаиру Мансурову премии имени Джабира ибн Хайяна, с именем которого связывают становление экспериментальной химии, стало признанием его многолетнего вклада в развитие химической науки, материаловедения и нанотехнологий.

В настоящее время Зулхаир Аймухаметович является профессором кафедры химической физики и материаловедения Казахского национального университета им. аль-Фараби, научным руководителем Института проблем горения и советником генерального директора института.

Его научные интересы охватывают широкий круг вопросов химии горения углеводородов, кинетики химических реакций, исследования структуры холодного пламени и синтеза углеродных наноматериалов. Значительное место в его работах занимают исследования процессов сажеобразования, разработка функциональных материалов и применение нанотехнологий. Особую практическую значимость имеют исследования, проводимые под его руководством в области комплексной переработки тяжелой нефти, нефтяных остатков и техногенных отходов.

В разные годы З. Мансуров занимал должности проректора КазНУ по научной работе, заведующего кафедрой, а в период с 2001 по 2010 год являлся первым проректором университета. Под руководством профессора подготовлено более 60 докторов и кандидатов наук, а также докторов PhD, среди которых есть исследователи из зарубежных стран.

Весомый вклад Зулхаир Мансуров внес и в развитие научных изданий. Он является основателем и главным редактором журналов Eurasian Chemico-Technological Journal и «Горение и плазмохимия». Научное наследие профессора насчитывает более тысячи публикаций, включая статьи, материалы конференций и другие научные труды. Кроме того, он - автор и соавтор монографий, учебных пособий, изобретений и патентов.

В 1992 году в составе научного коллектива ученый стал лауреатом Государственной премии РК в области науки и техники за цикл работ «Фундаментальные исследования химических основ процессов горения». В 2002 году был удостоен премии имени К. И. Сатпаева, в 2004-м награжден орденом «Құрмет», а в 2016-м — орденом «Парасат». Особое место среди международных наград занимает медаль ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий», врученная профессору в Париже в 2018 году.

 

 

 

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