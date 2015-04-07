Свежий выпуск Профиль и штат сохранятся Сергей ОСАНОВ, Астана

С момента начала реализации активов в 2014 году национальным перевозчиком были заключены договоры купли-продажи по 14 дочерним и зависимым организациям на сумму более 23 млрд 265 млн тенге, оценочная стоимость этих объектов составляла немногим более 18 млрд 144 млн тенге. На днях заключен договор по реализации 100% акций АО "Центр транспортного сервиса", которое оказывает широкий перечень услуг, в том числе предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава, маневровые работы, погрузки-выгрузки. Обязательными условиями заключения договора было обозначено сохранение профиля деятельности и штата в течение года. Отдельный пункт касается обеспечения социальной защиты работников ЦТС. Для участия в торгах были поданы три заявки. В результате реализационная цена ЦТС составила 1 млрд 785 млн 900 тыс. тенге при стартовой стоимости в 1 млрд 86 млн тенге.

Напомним, на сегодня АО "Самрук-Казына" в конкурентную среду выведены уже 26 дочерних и зависимых организаций.