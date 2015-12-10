​Профилактический месячник

В акции активное участие приняли школьники, студенты вузов и колледжей, педагоги, руководители лечебно-профилактических учреждений – всего более 600 человек. Видеофильмами и викториной организаторы напомнили молодежи о путях передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции. Мероприятие стало заключительным аккордом в традиционном месячнике, посвященном Международному дню борьбы со СПИДом.

В программе месячника – областной конкурс на лучший рисунок, плакат по профилактике ВИЧ-инфекции и фотоконкурс. Его участниками стали школьники, студенты, педагоги и медработники региона. Победители и призеры получили заслуженные награды. А во дворце культуры «Кокшетау» развернулась выставка лучших работ.