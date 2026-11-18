За девять месяцев 2026 года число зарегистрированных преступлений в Казахстане снизилось на 15%. Однако важно не только повышать раскрываемость, а не допускать совершения преступлений. Для этого в МВД создан Комитет по координации профилактической работы, и мы беседуем с его председателем Арманом САДАНОВЫМ.

фото предоставлено пресс-службой МВД РК

– Арман Амангельдиевич, полиция всегда занималась профилактикой. Зачем понадобился отдельный комитет?

– Раньше каждая служба – участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, криминальная полиция – решала свою часть задачи. Но причины преступ­лений часто выходят далеко за пределы полномочий полиции. Например, семейный конфликт может быть связан с зависимостью, безработицей или трудной жизненной ситуацией. Одной профилактической беседы здесь недостаточно.

По поручению Главы государства министр внутренних дел Ержан Саденов поставил задачу изменить подход: не ждать, пока произойдет преступление, а заранее выявлять угрозы и устранять их причины. Для этого и создан комитет. Мы объединяем работу полиции, акиматов, организаций образования, здравоохранения и социальных служб, чтобы проблемы, влияющие на безопас­ность граждан, решались комплексно.

В областных департаментах полиции созданы управления по координации профилактической работы. Они изучают проблемы своего региона и вместе с другими ведомствами вырабатывают конкретные решения.

Речь идет о принципиально новом взгляде на безопасность. Важно не только обеспечить неотвратимость ответственности за совершенное правонарушение, но и создать условия, при которых человек не переступит закон. Именно в этом заключается один из ключевых смыслов идеологии «Закон и Порядок»: профилактика должна стать общей задачей государства и общества.

– Что реально изменилось за первый год работы?

– Появилась более четкая ответственность. В госорганах, акиматах и системе МВД вопросы профилактики закреплены за заместителями первых руководителей. Теперь понятно, кто должен заниматься проблемой и с кого спрашивать результат. Мы не ограничиваемся отчетами из регио­нов. Выезжаем на места, разбираемся в причинах нарушений, обсуждаем решения и затем проверяем, что изменилось.

Еще одно важное направление – адрес­ная работа с людьми, которые находятся в группе риска. Сегодня в стране функ­ционируют 256 профкабинетов, через которые прошли более 22 тысяч граждан. Их особенность в комплексном подходе. В зависимости от жизненной ситуации к работе с человеком могут подключаться психологи, наркологи, соцработники, педагоги и другие специа­листы. Ведь зачастую за противоправным поведением стоят социальные или личные проблемы, которые невозможно решить исключительно полицейскими мерами.

Особое внимание уделяем предупреж­дению семейно-бытового насилия. Для своевременного выявления потенциальных угроз внедрен национальный стандарт оценки риска. С его применением проверено 58 тысяч лиц, из них порядка двух тысяч отнесены к группе повышенного риска. В отношении таких граждан организуется усиленный профилактический контроль.

– Какие угрозы сегодня беспокоят вас больше всего?

– В первую очередь те, что угрожают жизни и здоровью людей. Это насилие в семье, безопасность детей, преступления в состоянии опьянения, незаконный оборот алкоголя и наркотиков.

Отдельное внимание уделяем детям. Речь не только о подростковой преступности и буллинге. Мы изучали причины трагедий, когда дети выпадают из окон, тонут или получают травмы. По итогам подготовлены предложения, направленные на снижение подобных рисков. Совместно с председателями ОСИ, КСК и застройщиками решаем вопросы установки специальных оконных блокираторов. Особое значение придаем разъяснительной работе с родителями.

В детсадах, школах, колледжах и вузах проводим мероприятия по формированию навыков безопасного поведения. За порядка восьми тысячами школ закреплены ответственные сотрудники полиции, которые участвуют в профработе и взаимодействуют с педагогами и родителями.

Появляются и новые угрозы. Интернет-мошенники вовлекают людей в незаконные схемы, используют чужие банковские счета. Нередко человек даже не понимает, что становится участником преступления. Поэтому важно объяснять риски заранее, простым и понятным языком.

– Но как полиция может решить проблемы, которые зависят от других ведомств?

– В одиночку никак. Именно поэтому мы меняем работу региональных комиссий по профилактике. Раньше обсуждение нередко ограничивалось статистикой. Сейчас добиваемся, чтобы по каждой проблеме принималось конкретное решение, назначался ответственный и проверялось его исполнение.

Глава МВД требует, чтобы профилактика не сводилась к совещаниям и отчетам. За конкретной проблемой должно следовать конкретное решение.

В первом полугодии представители МВД участвовали в 18 заседаниях регио­нальных комиссий, проведено 16 выездных проверок. Для членов комиссий организовали обучение в Академии­ управления МВД. Но главное – не количество заседаний, а их результат. Например, при изучении вопросов детской безопас­ности выявлена необходимость усиления взаимодействия между госор­ганами и организациями образования. По итогам анализа причин детского травматизма соответствующие предложения внесены на рассмотрение Премьер-­министра.

– Может ли искусственный интеллект помочь предотвратить преступление?

– Статистика рассказывает, что уже произошло. А нам нужно понимать, где и при каких обстоятельствах опасность может возникнуть снова. Для этого изу­чаем, в какое время и в каких местах чаще совершаются нарушения, какие случаи повторяются, как меняется ситуация по сезонам. Мы взаимодействуем с прокуратурой по вопросам прогнозирования угроз, используем доступные аналитические возможности Генпрокуратуры и Верховного суда. Параллельно совершенствуем собственные подходы к анализу информации для более точного определения потенциальных рисков.

В ряде регионов с помощью аналитических инструментов проведен анализ обращений граждан, поступающих на пульт 102. Это позволило определить адреса, с которых неоднократно поступали сообщения о правонарушениях и конфликтных ситуациях. Такая информация помогает определять, где необходимо усилить внимание участковых, организовать дополнительную профработу и своевременно проверить обстоятельства, способные привести к повторным правонарушениям.

Здесь важен сам принцип: мы не должны ждать очередного сообщения о происшествии, если имеющиеся данные уже указывают на повторяющуюся проблему. Аналитические инструменты позволяют перейти от реагирования на отдельные обращения к более системной работе по предупреждению возможных угроз.

– Что в профилактике зависит от самих граждан?

– Многое. Ни полиция, ни школа не заменят родителей. Важно знать, с кем общается ребенок, чем интересуется в Интернете, почему вдруг изменилось его поведение. Именно близкие люди часто первыми замечают, что нужна помощь.

У школ своя задача – вовремя замечать буллинг и другие проблемы, работать с семьей. Медицинские работники помогают там, где есть зависимости или проблемы со здоровьем, социальные службы – в случаях, когда семья оказалась в трудном положении. Акиматы отвечают за условия жизни и безопас­ность городской среды.

Но есть еще один важный аспект – формирование правовой культуры. Недостаточно просто рассказывать людям о существовании закона. Необходимо, чтобы каждый понимал свои права и обязанности, осознавал последствия противоправного поведения и знал, куда можно обратиться за помощью.

За восемь месяцев с участием блогеров, волонтеров и осужденных подготовлено 404 профилактических видеоролика, которые набрали более десяти миллионов просмотров. В электронном дневнике BilimClass создана цифровая инфраструктура «Закон и Порядок», позволяю­щая доносить профилактическую информацию до родителей, школьников и педагогов. Информация о безопасности размещается в общественном транспорте, на остановках, наружных рекламных конструкциях и товарах повседневного спроса. Мы стремимся сформировать в обществе нетерпимость к правонарушениям и понимание личной ответственности каждого за соблюдение закона.

Одна из приоритетных задач – подготовка Национального доклада о состоя­нии общественной безопасности. По сути, выстраивается единая система – от выявления причин и условий совершения правонарушений до принятия конкретных мер по их устранению и последую­щей оценки полученного результата.

При этом необходимо понимать, что эффективность профилактики нельзя оценивать исключительно изнутри государственной системы. Важно учитывать мнение самих граждан, их ощущение защищенности, доверие к государственным институтам и готовность участвовать в обеспечении правопорядка.