В прошлом году среди детей и подростков было зарегистрировано 1 104 случая сахарного диабета второго типа, из которых 237 выявлены впервые. О необходимости усиления профилактических мер рассказывает руководитель Республиканского научно-практического центра ПМПС Национального научного центра развития здравоохранения им. С. Каирбековой Нургуль АЖДАРОВА.

фото из личного архива спикера

– В чем главная опасность недуга? И почему профилактика должна начинаться с детских лет?

– По данным Всемирной организации здравоохранения и международных исследований, в 2022 году с этим заболеванием жили около 828 миллионов человек в возрасте 18 лет и старше. С 1990 года число людей с диабетом в мире увеличилось более чем в четыре раза.

При отсутствии своевременной диагностики­ и эффективного лечения болезнь может приводить к тяжелым осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы, почек, органов зрения и нервной системы. На ранних этапах заболевание протекает практически бессимптомно, поэтому важно не ждать ухудшения самочувствия, а проходить медобследования и обращаться к врачу при появлении тревожных признаков.

Профилактика сахарного диабета должна начинаться с ранних лет, поскольку именно в детстве формируются пищевые привычки, отношение к физической активности и основы поведения, которые во многом определяют здоровье человека во взрослом возрасте.­ С другой стороны, важно работать и с факторами риска. И здесь особую роль играет инициатива «Саламатты мектеп», реализуемая в Казахстане в соответствии с подходом ВОЗ «Школы, содействующие укреплению здоровья». Она предусматривает создание образовательной среды, которая поддерживает физичес­кое и психологическое благополучие детей. Речь идет о качестве школьного питания, доступности физической активности, профилактике заболеваний и повышении осведомленности детей и родителей о принципах здорового образа жизни.

– На какие симптомы следует обратить внимание? Есть ли факторы, повышающие риск развития сахарного диабета, особенно второго типа?

– Если говорить о симптомах, то это, к примеру, повышенная жажда, учащен­ное мочеиспускание, необъяснимая потеря веса, постоянная усталость, ухудшение зрения и медленное заживление ран. Что касается факторов риска, то здесь нужно говорить об их совокупнос­ти: избыточная масса тела и ожирение, недостаточная физическая активность, несбалансированное питание и наследственная предрасположенность.

В Казахстане среди взрослого населения избыточную массу тела имеют 58 процентов граждан, в том числе 22 процента страдают ожирением. Среди детей 7–9 лет – 19 процентов, включая шесть процентов с ожирением. О чем это говорит? Нужно формировать условия, позволяющие населению сохранять здоровье на протяжении всей жизни.

– Назовите системные меры, предпринимаемые в Казахстане для профилактики ожирения и связанных с ним заболеваний...

– В нашей стране в этом направлении последовательно развивается комплекс­ный подход. Важным этапом работы стало участие в реализации Плана ускорения действий ВОЗ по борьбе с ожирением. Более 30 государств, в том числе и Казахстан, присоединились к этой инициативе.

Среди главных шагов – развитие профессиональных компетенций медицинских работников. В марте этого года представители Всемирной организации здравоохранения совместно с коллегами из Минздрава провели обучение по клиническому ведению ожирения на уровне первичной медико-­санитарной помощи. Казахстан стал второй страной в мире, где такое обу­чение было проведено в пилотном формате в рамках реализации Плана ускорения действий ВОЗ по борьбе с ожирением до 2030 года.

– Как влияет реклама продуктов питания на пищевые привычки людей?

– Исследование, проведенное в 2017 году при поддержке ВОЗ, показало значительное присутствие на телевидении рекламы продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, свободных сахаров и соли. Среди­ рекламируемой­ продукции преобладали сахаросодержащие напитки и кондитерские изделия. А ведь формирование здоровых пищевых привычек – это большая ответственность.

Отметим, что с 1 января 2026 года энергетические напитки в нашей стране включены в перечень подакцизных товаров. Ставка акциза вводится поэтапно: 100 тенге за литр в 2026-м, 140 тенге – в 2027-м и 180 тенге – в 2028-м.

Понятно, что одних ограничительных мер недостаточно. Необходимо, чтобы дети и взрослые выбирали полезные продукты, занимались физической активностью и получали достоверную информацию о здоровье.

– Что можно посоветовать казахстанцам для того, чтобы снизить риск развития диабета?

– Рекомендую обратить внимание на несколько основных принципов. Первое – сбалансированное питание: увеличить долю овощей и фруктов, отдавать предпочтение разнообразным продуктам, ограничивать потребление добавленного сахара и сладких напитков. Второе – регулярная физическая активность. Третье – контроль массы тела. Ну и, конечно, важно не игнорировать упомянутые выше симптомы заболевания и не откладывать посещение врача, своевременно проходить рекомендованные исследования, особенно при наличии факторов риска.