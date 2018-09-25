​Профсоюзный ренессанс

Все они занимаются представлением и защитой законных прав и интересов работников – членов профсоюзов, общественным контролем над соблюдением трудового законодательства, созданием надлежащих условий безопасности и охраны труда, своевременной выплаты зарплаты, стабильной занятости, дальнейшего развития социального партнерства, а также оздоровлением работников и их детей.

Во многом от профсоюзов и выбранной ими позиции зависят морально-психологический ­климат и социальное самочувствие работников трудовых коллективов, в числе которых такие известные, как АО «Тыныс», АО «Степногорский подшипниковый завод», ТОО «Алтынтау Кокшетау», Степногорский ГХК и АО «ГМК «Казахалтын».

Президент страны уделяет постоянное и пристальное внимание развитию профсоюзного движения – одного из основных институтов гражданского общества. Свидетельством тому – программная статья Нурсултана Назарбаева «Социальная модернизация Казахстана. Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда». В ней, в частности, давалось поручение Правительству разработать и принять новый Закон РК «О профессиональных союзах». Он подписан Главой государства в июне 2014 года, а в ноябре 2015-го был принят новый Трудовой кодекс РК.

Эти законодательные акты поз­волили продолжить совершенствование трудовых отношений, усилить роль и значение профсоюзов, занявших достойное место в правозащитной деятельности в обществе.

Вступившее в действие новое трудовое законодательство нап­равлено на либерализацию трудовых отношений, главный принцип которых основан на коллективно-договорном регулировании в сфере труда. По­этому наши профсоюзы уделяют особое внимание дальнейшему развитию и улучшению работы социального партнерства на уровне области и регионов, зак­лючению реальных, действенных коллективных договоров на предприятиях и в организациях, что является гарантией бесконф­ликтной работы.

Профсоюзы всегда ответственно принимают участие во всех этапах работы – начиная с момента разработки, обсуждения и принятия соглашений. Благодаря активной деятельности комиссии по социальному партнерству, антикризисного штаба, где на постоянной основе рассматриваются вопросы свое­временной выплаты заработной платы, возможных сокращений работников, заслушиваются отчеты работодателей, во многом удается сохранять стабильность и спокойствие в трудовых коллективах. А если и возникают конфликтные ситуации, профсою­зы стараются их разрешить в правовом поле, соблюдая примирительные процедуры, преду­смотренные в трудовом законодательстве, путем переговоров, нахождения компромиссных решений и консенсуса.

Эффективным методом предупредительных мер возникновения трудовых конфликтов является правовой всеобуч проф­союзного актива, работодателей, так как именно последние порой провоцируют работников, нарушая производственные процессы и не выплачивая своевременно зарплату.

С введением в действие нового Трудового кодекса РК нашим центром совместно с областными отраслевыми профсоюзами были проведены обучающие семинары во всех районах и городах региона. Их основными участниками стали руководители местных исполнительных органов, работодатели, предприниматели, профсоюзные работники.

Параллельно нами проводились встречи с трудовыми коллективами на предмет разъяснения норм и положений Трудового кодекса РК. Всего с 2016 года проведено 52 семинара-совещания с участием исполнительных органов, более 200 встреч с трудовыми коллективами.

Для обеспечения консультативной, юридической, организационной и информационной поддержки при центре действует общественная приемная. В настоящее время также практикуется организация выездных общественных приемных непос­редственно на предприятиях и в организациях, чтобы работники могли получить ответы на имеющиеся у них вопросы непосредственно на рабочем месте.

За это время были организованы 16 выездных общественных приемных. Они работали в областной больнице, ТОО «Кокшетау жылу», АО «Тыныс», КГУ им. Ш. Уалиханова, областной библиотеке им. М. Жумабаева, во всех районных центральных больницах и в других организациях.

Роль и значение заключаемых коллективных договоров как инструментов урегулирования социально-трудовых конфликтов и улучшения прав работников сегодня неоценима. Через них профсоюзам удается законодательно закрепить за работниками множество дополнительных социальных гарантий, таких как увеличение размера минимальной зарплаты, введение повышающих отраслевых коэффициентов, индексация оплаты труда, предоставление дополнительных оплачиваемых дней к отпуску, выделение средств на оздоровление, организация отдыха работников, их детей и многое другое.

Заключение коллективных договоров выгодно не только работникам, но и работодателям. Они являются стимулирующими рычагами для повышения производительности труда и улучшения качества выпускае­мой продукции, способствуют укреп­лению дисциплины и порядка в трудовых коллективах. Наконец, работники имеют возможность в спокойных, бесконф­ликтных условиях развивать свое производство или бизнес.

В соответствии с новым Трудовым кодексом одной из форм совместной работы представителей работников и работодателей, направленной на создание безопасных условий труда и профилактики несчастных случаев, является создание производственных советов на паритетной основе и избрание профсоюзами технических инспекторов труда.

В настоящее время создано 870 производственных советов, избраны 1 140 технических инс­пекторов труда на тех предприятиях и в организациях, где действуют профсоюзные организации.

Одной из главных ценностей является здоровье членов проф­союза. Сегодня нами достигнуты договоренности по предоставлению скидок от 7 до 20% в санаториях Щучинско-Боровской курортной зоны – «Щучинский», «Зеленый бор», «Жана Корған» и «Манкент» – для профсоюзных организаций. Более того, в будущем планируется организация санаторного лечения членов профсоюза со скидками до 50%.

В регионе вводятся новые элект­ронные профсоюзные членские билеты, которые имеют личные штрих-коды, они позволяют приобретать товары и получать услуги в компаниях со скидками. Мы заботимся о членах профсоюза и посредством ценовых скидок даем возможность вернуть в несколько раз больше суммы удержанных проф­союзных взносов. С рядом компаний, предоставляющих услуги населению, и с сетью торговых магазинов области и Кокшетау нами ведутся переговоры.

В связи с последними кадровыми изменениями в руководстве Федерации профсоюзов РК, а также принятием «Дорожной карты модернизации на 2018–2020 годы» мы начинаем активную информационную работу, направленную на совершенствование профсоюзного движения, увеличение количества информационных площадок для диалога работников и работодателей. Одной из таких площадок стала социальная сеть «Фейсбук», где сейчас зарегистрированы все областные профсоюзные организации и центр. За довольно короткое время у нас появилось более 20 000 подписчиков.

Как известно, главная преследуемая цель работодателя – доход, прибыль. Реализация ее возможна лишь при высокой производительности труда, добиться которой можно при наличии квалифицированных работников, которых, в свою очередь, необходимо мотивировать. И немаловажным фактором здесь выступает наличие единого корпоративного духа. Добиться его возможно при условии активной работы профсоюза, который объединял бы весь трудовой коллектив.