Экономика
Профсоюзы: фактически идёт "игра в одни ворота"
Светлана Иманкулова, председатель Отраслевого профсоюза работников культуры, спорта, туризма и информации РК
– Я уверена, что эффективное решение трудовых вопросов возможно только через профсоюзы.

Последние трагические события обнажили социально-экономические нарывы, годами накап­ливавшиеся в казахстанском обществе. Многие проблемные вопросы профсоюзы Казахстана поднимают уже не первый год, и их решение значительно ускорилось бы при условии полного взаимодействия со стороны государственных органов и крупных работодателей.

А это значит, необходим пересмотр действующего трудового законодательства в пользу работника, защиты его прав и интересов и большей социальной ответственности со стороны работодателя, независимо от форм собственности и гражданства.

К сожалению, отсутствие полноценного и равноправного диа­лога между работодателями и представителями работников приводит к печальным последствиям. Нежелание со стороны крупных производственников и чиновников идти на серьезные уступки, создавать достойные условия труда и оплату с учетом экономических реалий привели общество в состояние перманент­ного социального напряжения.

Профсоюзные лидеры неоднократно предупреждали об этом. Но пока наша профсоюзная деятельность – фактически «игра в одни ворота», так как за годы независимости страны мы так и не сумели выстроить работающую систему социального партнерства и взаимного сотрудничества.

Поверхностное отношение к профсоюзной деятельности со стороны работодателей, госор­ганов и даже Правительства приводит к социальной напряженности в коллективах. Многие вопросы озвучиваем годами, но неизвестно, доходят ли они вообще до нужного адресата. В ответ на свои запросы мы зачастую получаем простые отписки, но не решение проблем.

Тем временем именно благодаря вмешательству профсоюзов на многих предприятиях в последние годы удалось избежать эскалации трудовых конфликтов. Но нужно не лечить последствия, а не допускать нарастания социальной напряженности.

Важным шагом должно стать значительное увеличение зарплат трудящихся, исходя из размера МЗП. Ратификация Конвенции № 131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран» Международной организации труда будет способствовать реальному росту зарплат гражданских служащих, исходя из расчета МЗП, а не базового должностного оклада, что противоречит, по сути, Трудовому кодексу.

Необходимы также пересмотр пенсионной системы, возвращение доплат за вредные и опас­ные условия труда, пересмотр статей Трудового кодекса в час­ти социального партнерства, ужесточение ответственности работодателя за несоблюдение генерального, отраслевых, региональных соглашений и коллективных договоров, которые должны быть основой для решения социальных и трудовых вопросов, а не носить декларативный характер.

Возможно, необходимо пересмотреть нормы о создании профсоюзов и построении между ними сотрудничества. Уполномоченным органам нужно ответственно подходить к регистрации профсоюзов и осуществлять контроль их соответствия законодательным нормам.

Немало и таких работодателей, которые считают профсоюзы помехой на пути к личному обогащению и полному всевластию. Они «разрешают» им существовать только при условии тотального подчинения, порождая так называемые «карманные проф­союзы».

Нет сегодня у профсоюзов и реальных рычагов воздействия. Нормы, прописанные в некоторых законодательных актах, зачастую обтекаемы.

Профсоюзы должны договариваться с работодателем, чтобы добиться защиты своего члена или включения в коллективный договор реальных решений для благополучия коллектива. Нужно предоставить более эффективные рычаги для общественного контроля со стороны профсоюзов посредством изменений и дополнений в Трудовой кодекс и Закон «О профсоюзах в РК», и это, мы надеемся, будет реализовано в нынешнем году.

2022 год объявлен Федерацией профсоюзов Годом социального партнерства. Именно этот инс­титут должен стать базисом для эффективного решения социально-экономических вопросов, действенным механизмом претворения в жизнь реформ, не формальной, а реальной равноправной диалоговой площадкой между всеми сторонами социального партнерства. Тем более что в каждой отрасли и в каждом регионе большое количество авторитетных профсоюзных лидеров, к мнению которых прислушиваются не только работники, но представители местных и центральных исполнительных органов.

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