Профсоюзы Казахстана объединяют почти 3 млн работников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане действуют 530 профсоюзных организаций, объединяющих около 2,9 млн работников. В Минтруда совместно с социальными партнерами продолжают работу по совершенствованию трудового законодательства, развитию коллективно-договорных отношений и укреплению механизмов защиты прав работников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

10 октября в стране отмечается День профессиональных союзов. В число профсоюзных организаций входят 4 республиканских объединения профсоюзов, 54 отраслевых профсоюза, 25 территориальных объединений и 447 локальных профсоюзов. Они представляют интересы работников во взаимодействии с работодателями и государственными органами, участвуют в коллективных переговорах и обсуждении законодательных инициатив в социально-трудовой сфере.

Практическое значение деятельности профсоюзов связано прежде всего с вопросами, которые непосредственно влияют на жизнь работников: оплатой и безопасностью труда, соблюдением режима работы и отдыха, социальными гарантиями и разрешением трудовых споров. Через своих представителей работники могут участвовать в обсуждении условий труда и закреплении обязательств работодателя в коллективном договоре.

Минтруд уделяет особое внимание развитию коллективно-договорного регулирования и цифровизации этих процессов.

По состоянию на 1 августа 2026 года в стране оцифровано 19 683 коллективных договора – это на 11 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Коллективные договоры позволяют закреплять дополнительные гарантии по оплате труда, профессиональному обучению, охране труда и социальной поддержке работников. Цифровизация способствует систематизации сведений и совершенствованию мониторинга исполнения обязательств сторон.

В текущем году расширен перечень обязательных положений коллективных договоров. В них должны определяться допустимое соотношение между максимальным и минимальным размерами заработной платы по соответствующей профессии или должности в организации, порядок и условия общественного контроля за соблюдением трудового законодательства, а также положения о выплате пособий и компенсационных выплат, в том числе при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью. Таким образом, вопросы оплаты труда, контроля и поддержки работников получают более конкретное закрепление в договоренностях между сторонами.

Совершенствование законодательства в сфере деятельности профсоюзов осуществляется последовательно. В 2020 году отменено обязательное членство профсоюзов в вышестоящих объединениях и упрощены условия подтверждения их статуса. В 2023 году упрощены процедуры выдвижения требований работников при коллективных трудовых спорах. Закреплена обязанность работодателя по требованию работников предоставлять помещение и создавать необходимые условия для проведения собрания или конференции. Эти меры направлены на расширение самостоятельности профсоюзов и возможностей работников отстаивать свои интересы в установленном законом порядке.

Взаимодействие с профсоюзами развивается и по новым направлениям, связанным с изменениями на рынке труда. Так в октябре в Астане в рамках Международного форума «Цифровой труд и искусственный интеллект» представители государства, работодателей и профсоюзов подписали Астанинскую трипартийную декларацию «Алгоритмический контроль, роль профсоюзов, ответственность бизнеса». В работе форума приняли участие представители руководства Минтруда. В центре обсуждения были защита трудовых прав при внедрении новых технологий, влияние автоматизации на занятость, переобучение кадров и сохранение участия человека в принятии решений, затрагивающих работников.

В ведомстве продолжат работу с социальными партнерами по развитию коллективно-договорных отношений и совершенствованию механизмов предупреждения трудовых споров. Приоритетом остается практический результат для работников – соблюдение трудовых прав, безопасные условия труда и исполнение обязательств, закрепленных в соглашениях и коллективных договорах.