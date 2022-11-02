Профсоюзы – в приоритете

Кандидат в президенты Респуб­лики Казахстан Мейрам Кажыкен встретился с жителями области Абай.

Выдвинутый на пост главы государства от Содружества профсоюзов «Аманат» Мейрам Кажыкен встретился с работниками предприятия «Семей инжиниринг». Свою историю единственный в Среднеазиатском регионе в прошлом Бронетанковый ремонтный завод начал в июле 1976 года. Основной вид деятельности – разработка, производство, ремонт, обслуживание и реализация продукции оборонного и гражданского назначения.

Кандидат отметил, что в настоящее время, в условиях нарастания внешних вызовов и угроз, вопрос укрепления национальной безо­пасности страны, в том числе ее обороноспособности, стал весьма актуальным.

В своей речи Мейрам Кажыкен также подробно остановился на теме формирования минимальной заработной платы как части экономических реформ. Касаясь темы развития гражданского общества, он подчеркнул, что базовым принципом в работе государства должно быть соз­дание условий для развития и самореализации граждан.

Состоялась также встреча кандидата в президенты с руководителями профсоюзов области Абай. Мейрам Кажыкен представил свою предвыборную программу и ответил на заданные вопросы.

Основными пунктами обсуждения стали развитие независимого профсоюзного движения как части гражданского общества и соблюдение трудового законодательства работодателями.

– Профсоюзы нужно вовлечь в систему принятия политичес­ких и экономических решений в качестве общественных организаций, – подчеркнул кандидат, заметив, что и работодателям нужно объединяться в ассоциации или организации. Пока они действуют по отдельности, они не могут отстоять свои интересы, а сплотившись, они получат рычаг защиты своих прав в диалоге с госорганами, и особенно с Правительством.