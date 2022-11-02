Свежий выпуск

Профсоюзы – в приоритете

Флора Левина

Кандидат в президенты Респуб­лики Казахстан Мейрам Кажыкен встретился с жителями области Абай.

Выдвинутый на пост главы государства от Содружества профсоюзов «Аманат» Мейрам Кажыкен встретился с работниками предприятия «Семей инжиниринг». Свою историю единственный в Среднеазиатском регионе в прошлом Бронетанковый ремонтный завод начал в июле 1976 года. Основной вид деятельности – разработка, производство, ремонт, обслуживание и реализация продукции оборонного и гражданского назначения.

Кандидат отметил, что в настоящее время, в условиях нарастания внешних вызовов и угроз, вопрос укрепления национальной безо­пасности страны, в том числе ее обороноспособности, стал весьма актуальным.

В своей речи Мейрам Кажыкен также подробно остановился на теме формирования минимальной заработной платы как части экономических реформ. Касаясь темы развития гражданского общества, он подчеркнул, что базовым принципом в работе государства должно быть соз­дание условий для развития и самореализации граждан.

Состоялась также встреча кандидата в президенты с руководителями профсоюзов области Абай. Мейрам Кажыкен представил свою предвыборную программу и ответил на заданные вопросы.

Основными пунктами обсуждения стали развитие независимого профсоюзного движения как части гражданского общества и соблюдение трудового законодательства работодателями.

– Профсоюзы нужно вовлечь в систему принятия политичес­ких и экономических решений в качестве общественных организаций, – подчеркнул кандидат, заметив, что и работодателям нужно объединяться в ассоциации или организации. Пока они действуют по отдельности, они не могут отстоять свои интересы, а сплотившись, они получат рычаг защиты своих прав в диалоге с госорганами, и особенно с Правительством.

Популярное

Все
В Северо-Казахстанской области есть герои, способные взыскивать алименты даже с мертвых…
Распространители «синтетики» зачастую уходят от ответственности из-за того, что у стражей порядка нет возможности быстро сделать экспертизу.
Приостановленная из-за коронавирусных ограничений работа судов присяжных возобновится вновь
174 интернет-мошенничества совершено в области Улытау с начала этого года
Ситуация в сфере кредитования населения в Казахстане является достаточно напряженной
Коллизии в усыновлении
Одиночество поэта
Пили. Пьем! И пить будем?
«Музыка» хлебного поля
Когда коза – не дереза
В обмен на обязательства
«Начинающий писатель будто корабль без руля и ветрил»
Хорошо там, где нас нет?
Вспоминая большого мастера
Путешествие в мир Жубановых
Воспоминания об Абае
Лидерство с женским лицом
Мы – одна команда
В поисках истины
Праздник урожая
Иманбек Зейкенов женился
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Два трупа обнаружили в Актобе: задержаны подозреваемые
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Совместное заявление для прессы глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета
Тела двух мужчин обнаружили возле банного комплекса в Актобе
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Права на земельные участки хотят предоставлять в электронном формате в Казахстане
Вопросы сотрудничества обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
Груженный машинами автовоз опрокинулся в кювет в Костанайской области
Казахстан передал Кыргызстану председательство в СНГ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана
Алихан Смаилов подвел итоги председательства Казахстана в СНГ
Смаилов выступил с заявлением по итогам заседания Совета глав правительств СНГ
Избранница Иманбека из родного Аксу
Центральной Азии и Европе нужно строить мосты, а не стены – Токаев
12-летний мальчик угнал Toyota Camry в Уральске
Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали принимать выращенную в стране свеклу, и это вызвало массу вопросов
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил турецкий народ
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса

Читайте также

Свежий выпуск
«Показатель Эйнштейна»
Свежий выпуск
Сад или застройка?
Свежий выпуск
За безопасное детство
Свежий выпуск
Роза для кандидата

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]