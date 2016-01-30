Профтехобразование: требуется креатив

2421
Еркин САТКАНБАЕВ, директор Шымкентского колледжа № 2
Глава государства отметил необходимость иметь специальность, которая всегда прокормит, в отличие от невостребованного диплома о высшем образовании. Как делегат XVII внеочередного съез­да партии «Нур Отан» и директор колледжа, который не один год занимается подготовкой специалистов для предприятий области, я воодушевлен стратегией Президента и курсом партии на развитие системы профессионально-технического образования в рес­публике.

Прошедшие десятилетия сильно отразились на структуре профессионально-технического образования. Большинство молодых людей поставило перед собой цель во что бы то ни стало получить высшее образование, особенно не задумываясь над тем, что стране просто не нужны в таком количестве юристы, менеджеры и экономисты. В результате тысячи дипломированных выпускников остались без работы, а высококвалифицированных специалистов, владеющих рабочими профессиями, практически не стало. Нормально развиваться при таком раскладе экономика страны просто не сможет.

В период глобального экономического кризиса к профессиональной подготовке кадров для всех отрас­лей народного хозяйства предъявляются все более высокие требования. Заводам и фабрикам сегодня нужны высококвалифицированные, всесторонне развитые рабочие, обладающие широким кругозором и глубокими техническими знаниями. Современное производство характеризуется внедрением новых типов машин и механизмов, производством изделий сложной конфигурации, частой сменяемостью изделий, применением новых видов сырья и материалов.

Наш колледж переходит к планомерному производственно-техническому обу­чению, четко определяет содержание всех его форм, разрабатывает обучающие методики, которые в максимальной мере учитывают особенности производства. Шымкент и область испытывают нехватку высоко­квалифицированных рабочих массовых профессий. И своей главной задачей сейчас мы ставим обеспечение рынка труда рабочей силой, соответствующей требованиям современного производства. Мы активно проводим работу по организации сотрудничества с предприятиями на долго­срочной основе по реализации дуальной системы профессионального образования.

Сегодня социальное партнерство стало одним из важнейших принципов развития и обновления профессионального образования, обеспечивающим сотрудничество между государством, работодателем и учебным заведением в определении задач и ответственности всех участников в планировании, организации и внедрения различных мер и программ технического и профессионального образования. Ярким примером вовлечения социальных партнеров в профессиональное обучение может служить договор о сотрудничестве между лицеем и строительной корпорацией «Базис А» в рамках соответствующего меморандума, заключенного между акиматом Южно-Казахстанской области и названной корпорацией в сфере профессионального образования и подготовки кадров.

По возвращении со съез­да мне будет что сказать нашим учащимся, которые уже сделали первый шаг на пути к тому, чтобы освоить рабочую профессию. И в первую очередь я донесу до них слова Главы государства, считающего, что хорошее ремесло – залог успеха в труде. Президент верит в то, что молодое поколение сможет поднять экономику страны прежде всего своим профессионализмом и желанием трудиться.

