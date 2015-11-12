К знаменательной дате приурочен VII Международный форум «Профессиональное образование и бизнес: диа­лог партнерства», организованный Министерством образования и науки с участием экспертов из Германии, Финляндии, Великобритании, Польши, США, Южной Кореи, Беларуси, России, а также представителей ряда международных организаций-партнеров.

За 75 лет в системе ТиПО подготовлены тысячи высококвалифицированных специалистов, которые немало сделали для процветания экономики страны. Конечно, были и нелегкие времена, когда колледжам приходилось просто выживать, но сейчас интерес к этой сфере образования необычайно велик.

– В рамках второй пятилетки Государственной программы индустриально-инновационного развития мы должны развивать дуальное обучение, а значит, больше работать с производством, – подчеркнул министр образования и науки Аслан Саринжипов. – Предстоит разработать стандарты, совершенствовать учебные программы, заниматься материально-техническим оснащением учебных заведений технического и профессионального образования. Все это будет весомым вкладом в развитие экономики страны.

Глава государства поставил задачу по переходу на дуальное обу­чение и поручил в течение двух-трех лет создать ядро колледжей, работающих по этой модели. И вот уже реализуется «дорожная карта» по внедрению дуального обучения. Более 3 тыс. предприятий сотрудничают с порядка 300 колледжами в рамках внедрения дуального обу­чения, ориентированного прежде всего на приобретение студентами практических навыков. Кроме того, в 2012–2014 годах обучено свыше 400 менеджеров и преподавателей десяти партнерских колледжей по семимодульным программам в таких странах, как Сингапур, Великобритания, Германия, Австралия, Финляндия. Курсы организованы через АО «Касипкор», и этот процесс продолжится – приобретенный за рубежом опыт будет передаваться в регионы.

По словам эксперта из Велико­британии Мэтью Андерсона, в Казахстане предпринимаются серьезные шаги по внедрению государственно-частного партнерства в сфере ТиПО, уделяется большое внимание инновационному развитию, и с этой точки зрения страна очень привлекательна как партнер.

Участники форума поделились эффективным опытом развития парт­нерства между государством и бизнесом, обсудили вопросы подготовки кадров в рамках ГПИИР. Немаловажной составляющей программы была и церемония награждения юбилейными медалями и памятными подарками ветеранов ТиПО, представителей региональных палат предпринимателей, а также победителей Международного конкурса World Skills International, в котором Казахстан впервые принимал участие.