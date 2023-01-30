Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе

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В Таразскую городскую многопрофильную больницу с сильными болями в животе и слабостью попал 54-летний мужчина. Его 4 дня мучили приступы боли, однако горожанин всё не обращался к медикам. Наконец, после сильного болевого приступа его доставили в больницу уже бригадой скорой помощи.

По инициативе заведующего хирургическим отделением опытного и квалифицированного специалиста по лапароскопии Габидена Рахимжанова врачи-хирурги Бекташ Дурсунов и Алимбек Бекнур провели компьютерную томографию и на снимках обнаружили зубочистку, застрявшую в брюшной полости больного.

«Экстренно проведена лапароскопическая операция по методу «удаление инородного предмета». Во время оперативного вмешательства извлечена длинная, тонкая деревянная палочка (зубочистка) длиной 4 см и диаметром 2 мм», – поделились в Минздраве.

После успешной операции больной пришел в сознание и рассказал, что несколько дней назад ел казы и, должно быть, не заметил, как вместе с мясом в пищевод попала и зубочистка.

Напомним, недавно врачи Тараза спасли 3-летнего ребенка, проглотившего иглы.