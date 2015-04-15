Прогноз –благоприятный

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Глеб МАЛЫХ
После обильных июльских осадков наб­людалось избыточное осеннее увлажнение поч­вы, зимой также был накоплен хороший запас снега. Поэтому сохранение накопившейся влаги и ее эффективное использование являются главной стратегической задачей при проведении посевной кампании. К тому же, по данным РГП «Казгидромет», количество осадков в мае около и больше нормы ожидается на основной территории республики, за исключением Павлодарской и отчасти Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.
Напомним, что в 2015 году общая посевная площадь сельхозкультур составит 21,5 млн. га. Зерновыми будет засеяно 15,2 млн. га, масличными – 2,2 млн. га, кормовыми – 3,7 млн. га, овощебахчевыми культурами и картофелем – 413,6 тыс. га. Имеющийся в некоторых регионах дефицит семян полностью восполнен за счет внутриоб­ластного и межобластного обмена.
По данным Минсельхоза, на юге Казахстана яровыми сельхозкультурами уже засеяно свыше 353 тыс. га.

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