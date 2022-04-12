Председатель Национального банка РК на заседании Правительства Галымжан Пирматов сообщил, что инфляция в Казахстане в марте достигла пикового значения с сентября 2016 года, ускорившись за месяц с 8,7% до 12%, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В марте Global Composite PMI замедлился до 52,7 на фоне геополитической напряженности, усугубившей нарушения цепочек поставок и усилившей инфляционное давление. В Казахстане индекс деловой активности перешел в отрицательную зону 48,3 в марте. Цены на сырье и материалы выросли стремительно из-за логистических перебоев в связи с санкциями против РФ», – сообщил Пирматов.

Между тем рекордное повышение цен на растительные масла и зерновые в марте под влиянием сокращения объема экспортных поставок на фоне конфликта между Украиной и РФ, по его данным, привело к самому высокому уровню индекса продовольственных цен ФАО за все время существования индекса – с 1990 года.

А на фоне удорожания сырья, ГСМ, газа, инфляция в Еврозоне в марте, по предварительным данным, ускорилась до 7,9%, в США достигла 40-летних максимумов – 7,9% по итогам февраля. В России инфляция в марте ускорилась до 16,7%.

«Внешний инфляционный фон для Казахстана будет неблагоприятным в текущем году из-за реализации геополитических рисков наряду с сохранением проблем цепочек поставок, ростом цен на продовольствие и сырье, а также ослаблением курса. Инфляция в Казахстане в марте достигла пикового значения с сентября 2016 года, ускорившись за месяц с 8,7% до 12%. Наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, рост цен на которые ускорился с 10% до 15,4%. Цены на непродовольственные товары были под давлением из-за ослабления курса и отчасти менее выраженного, чем в продовольствии, ажиотажного спроса, за март подорожав с 8,6% до 10,9%. Цены на платные услуги ускорились с 7,1% до 8,3%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг.

С учетом усиления проинфляционных рисков прогноз инфляции пересматривается в сторону повышения», – заявил глава Нацбанка.

В этой связи он отметил, что со стороны Правительства и местных исполнительных органов требуется принять превентивные меры и не допускать сезонного роста цен. Важно на постоянном контроле держать вопрос обеспеченности страны социально значимыми продуктами, своевременно организовывая межрегиональные перетоки с учетом потребностей регионов. Для недопущения необоснованного роста цен необходимо эффективное проведение контроля за соблюдением розничной надбавки.