Прогноз на выходные дали казахстанские синоптики

Общество
В предстоящие три дня – с 11 по 13 февраля в Казахстане продержится холодная погода, передает Kazpravda.kz.
Под влиянием антициклона на территорию Казахстана начали поступать арктические воздушные массы, сообщили в РГП "Казгидромет". Поэтому в выходные дни в большинстве областей ожидается холодная погода без осадков. Исключением станут восточные и южные районы республики.
На востоке в субботу местами сохранится снег, метель и порывистый ветер. На погоду южных районов Казахстана будет оказывать влияние активная фронтальная зона, ожидаются снег, метель, туман, сильный западный ветер.
Температура воздуха на всей территории республики ожидается на 5–10 ºС ниже климатической номы.
Согласно долгосрочному прогнозу на февраль очередную волну холода такой же интенсивности следует ожидать в начале третьей декады.
"Это будет обусловлено вторжением холодного антициклона. В остальные дни под влиянием активных циклонов и связанных с ним фронтальных разделов будет преобладать пасмурная с осадками погода. В результате средняя за месяц температура воздуха ожидается около климатических значений в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской и на большей части Карагандинской области, а на остальной территории ниже нормы на 1 °С", – проинформировали метеорологи.
Под влиянием антициклона на территорию Казахстана начали поступать арктические воздушные массы, сообщили в РГП "Казгидромет". Поэтому в выходные дни в большинстве областей ожидается холодная погода без осадков. Исключением станут восточные и южные районы республики.
На востоке в субботу местами сохранится снег, метель и порывистый ветер. На погоду южных районов Казахстана будет оказывать влияние активная фронтальная зона, ожидаются снег, метель, туман, сильный западный ветер.
Температура воздуха на всей территории республики ожидается на 5–10 ºС ниже климатической номы.
Согласно долгосрочному прогнозу на февраль очередную волну холода такой же интенсивности следует ожидать в начале третьей декады.
"Это будет обусловлено вторжением холодного антициклона. В остальные дни под влиянием активных циклонов и связанных с ним фронтальных разделов будет преобладать пасмурная с осадками погода. В результате средняя за месяц температура воздуха ожидается около климатических значений в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской и на большей части Карагандинской области, а на остальной территории ниже нормы на 1 °С", – проинформировали метеорологи.