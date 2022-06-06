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Экономика
Прогноз по инфляции в Казахстане до 2024 года озвучили в Нацбанке

Прогноз по инфляции в Казахстане до 2024 года озвучили в Национальном банке РК, сообщает Kazpravda.kz.

По данным пресс-службы финрегулятора, с учетом текущего решения по базовой ставке инфляция к концу 2022 года прогнозируется на уровне 13-15%.

"Наибольший рост цен ожидается по продуктам питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия. Существуют значительные риски резкого роста цен на регулируемые коммунальные услуги во второй половине 2022 года ввиду окончания действия моратория на их повышение, а также рост цен на рыночные услуги в условиях высоких инфляционных ожиданий. Данный прогноз сформирован с учетом комплекса мер Правительства по контролю и снижению уровня инфляции, успешная реализация которого позволит инфляции снизится до нижней границы прогноза", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5-9,5% на фоне ухода из расчетов высокой базы 2022 года, принятого решения по базовой ставке, постепенного снижения внешнего инфляционного давления и планируемого к реализации контрциклического бюджетного правила. При отсутствии как внешних, так и внутренних новых шоков в 2024 году инфляция будет все еще вне таргетируемого коридора, при этом прогнозируется ее замедление к его верхней границе.

"Основные риски ускорения инфляции связаны с неопределенностью на фоне геополитической обстановки в мире, вероятностью оттока капитала с развивающихся рынков в пользу развитых, импортом внешней инфляции, в частности из России, а также с рисками со стороны факторов предложения и незаякорением инфляционных ожиданий. Также одним из важных рисков прогноза является возможный пересмотр в сторону повышения бюджетных расходов в сравнении с параметрами, предусмотренными Законом о республиканском бюджете на 2022-2024 годы", – заключили в Нацбанке.

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