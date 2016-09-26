Прогноз по курсу валют на текущую неделю от аналитика "Альпари"

Экономика
1159
Ксения Воронина
Фото с сайта kapital.kz
Колебания в нефти окажут влияние на стоимость тенге, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова, передает Kazpravda.kz.

"Казахстанская валюта завершила очередную сентябрьскую неделю укреплением в паре с американской валютой. Пять торговых дней с окончанием 23 сентября закрылись снижением пары доллар/тенге на 0,57%, возле уровня 337,40. По всей видимости, валютная пара учитывала сырьевые колебания последних сессий. К утру понедельника, 26 сентября, тенге отступает от максимумов прошлой недели. Средневзвешенный курс USD сегодня составляет 337,97 тенге", – сообщает эксперт.

Аналитик отмечает, что цены на нефть на этой неделе будут подвержены сильной волатильности.

Сегодня в Алжире открывается форум нефтедобывающих стран, в рамках которого в среду, 28 сентября, пройдет неформальная встреча ключевых стран-нефтепроизводителей с основным и единственным вопросом заморозки сырьевой добычи.

"Сомнительно, что эти разговоры завершатся чем-то результативным, однако вербальных драйверов может оказаться более чем достаточно. Баррель Brent стоит $46,67, немного подрастая, торговый коридор для "бочки" североморской нефти может быть очень широким на эти пять дней. Примерный диапазон составляет $44,50–48,00 за баррель", –указывает Бодрова.

Вместе с тем стоимость золота вернулась к середине среднесрочного торгового диапазона и пока не демонстрирует выраженных тенденций. Потенциал для покупок тут сохраняется, но он пока отложен во времени. Тройская унция драгоценного металла будет стоить $1332–1348 на этой неделе.

"Ожидания по валютам на новую пятидневку осторожные. Слишком многое будет зависеть от перепадов настроений на нефтяной площадке. Стоимость $1 останется в пределах отметок 337,50–340,00 тенге, евро сохранится в рамках значений 377,50–380,75 тенге", – заключает старший аналитик Бодрова.

Популярное

Все
На Петропавловск идет огромный поток
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
Шымкентские школьники представили свои научные работы
Сборная Казахстана по артистическому плаванию выиграла «золото» на Кубке мира
Дорожную развязку построили на… частном участке
Такой бизнес нам не нужен
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Возрастает количество инициированных депутатами законопроектов
Единство и неравнодушие – верные помощники в борьбе со стихией
Вторая волна паводка, ожидаемая в Акмолинской области, уже заявила о себе
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Восстановительные работы начались в области Абай
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Вода перекрывает автодороги республиканского значения
Мобилизованы все ресурсы
В Балхаше бизнесу предложат землю под строительство новых зон отдыха
Газета без почтальона – как рыбак без удочки
Гуманитарные грузы при помощи волонтеров доставляются в регионы
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Закон Республики Казахстан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области
Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой

Читайте также

Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сен…
Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностр…
В «Сталлите» готовы работать в три смены
ЛПХ необходим официальный статус

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]