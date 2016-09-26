Прогноз по курсу валют на текущую неделю от аналитика "Альпари"

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Колебания в нефти окажут влияние на стоимость тенге, считает старший аналитик Альпари
Анна Бодрова, передает Kazpravda.kz
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"Казахстанская валюта завершила очередную сентябрьскую неделю укреплением в паре с американской валютой. Пять торговых дней с окончанием 23 сентября закрылись снижением пары доллар/тенге на 0,57%, возле уровня 337,40. По всей видимости, валютная пара учитывала сырьевые колебания последних сессий. К утру понедельника, 26 сентября, тенге отступает от максимумов прошлой недели. Средневзвешенный курс USD сегодня составляет 337,97 тенге", – сообщает эксперт.
Аналитик отмечает, что цены на нефть на этой неделе будут подвержены сильной волатильности.
Сегодня в Алжире открывается форум нефтедобывающих стран, в рамках которого в среду, 28 сентября, пройдет неформальная встреча ключевых стран-нефтепроизводителей с основным и единственным вопросом заморозки сырьевой добычи.
"Сомнительно, что эти разговоры завершатся чем-то результативным, однако вербальных драйверов может оказаться более чем достаточно. Баррель Brent стоит $46,67, немного подрастая, торговый коридор для "бочки" североморской нефти может быть очень широким на эти пять дней. Примерный диапазон составляет $44,50–48,00 за баррель", –указывает Бодрова.
Вместе с тем стоимость золота вернулась к середине среднесрочного торгового диапазона и пока не демонстрирует выраженных тенденций. Потенциал для покупок тут сохраняется, но он пока отложен во времени. Тройская унция драгоценного металла будет стоить $1332–1348 на этой неделе.
"Ожидания по валютам на новую пятидневку осторожные. Слишком многое будет зависеть от перепадов настроений на нефтяной площадке. Стоимость $1 останется в пределах отметок 337,50–340,00 тенге, евро сохранится в рамках значений 377,50–380,75 тенге", – заключает старший аналитик Бодрова.