Прогноз погоды на новогодние праздники

Общество
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Ксения Воронина
О погоде в Казахстане в новогоднюю ночь и праздничные дни рассказали синоптики, передает Kazpravda.kz.

По информации РГП "Казгидромет", не прогнозируется сильных морозов, температура воздуха предполагается выше обычной на 4–10 ºС. Под влиянием атмосферных фронтов в большинстве областей ожидаются снегопады с метелями, сильный западный ветер, местами 15–25 м/с, в южных областях мокрый снег, гололед и туман.

Температура воздуха в Казахстане 31 декабря 2016 – 4 января 2017:
- на западе ночью -1...-10 ºС, днем температура будет в пределах -5...+5 ºС,
- на северо-западе и севере ночью -5...-15 ºС, днем -2...-10 ºС мороза,
- в центре ночью -7...-12 ºС, местами -18...-23 ºС мороза, днем -2...-12 ºС мороза,
- на востоке ожидается повышение температуры ночью от 8–18 ºС до 3-15 ºС мороза, днем от 3–15 ºС до 0–5 ºС мороза, местами 8 ºС мороза.
- на юге -5...-10 ºС, местами 13 ºС мороза, днем потеплеет – от -5...-10 ºС до 0...+5 ºС,
- на юго-востоке ночью -2...-13, днем 0...+5 ºС тепла, местами -3...-8 ºС мороза.

В Алматы 31 декабря – 1 января погода без осадков, 2 января днем временами осадки, 3 января, ночью 4 января – временами снег, туман. Возможен ветер 0–5 м/с. Температура ночью -2...-7 ºС, днем 0...+5 ºС, 4 января 0..-5 ºС мороза.

В Астане 31 декабря – 4 января облачно, временами снег, метель. Ветер юго-западный 15–20 м/с, 1–2 января – порывы ветра 25 м/с. Температура ночью -6...-11 ºС, днем -2...-7 ºС.

Напоминаем, что на 1–2 января 2017 года объявлено штормовое предупреждение в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях. Ожидается метель, юго-западный ветер 15–20 м/с, порывы 25 м/с, местами более 30 м/с.

В Акмолинской области утром и днем 31 декабря ожидается метель, юго-западный ветер 15–20, порывы 25 м/с.

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