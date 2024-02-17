Прогноз погоды на весну сделал Казгидромет

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В марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: АртФлора

«Март - первый месяц весны. Однако в северных областях Казахстана март - еще продолжение зимы, в отдельные дни в течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, с частыми снегопадами, метелями, не исключены гололеды и туман. Температурный фон в эти дни прогнозируется низким, ночью с 15-25-градусными морозами», - говорится в сообщении синоптиков.

На севере, центре и востоке страны в первой декаде прогнозируется повышение температуры воздуха днем до +2+7°С. А уже по-весеннему теплая погода порадует в третьей декаде месяца, когда в дневные часы столбики термометров могут достигнуть отметки +5+15°С.

А для южных и юго-западных регионов Казахстана март - уже типичный весенний месяц, но не исключены частые осадки (дождь, мокрый снег). Ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0,-10°С до +3+8°С, днем от 0+10°С до +10+18°С.

«В марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории Казахстана, выше нормы на 1° - в юго-восточной части страны. Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, в пределах нормы – на юго-западе, в северо-западной части Казахстана», - отметил Казгидромет.

В апреле и мае на большей части республики температура воздуха ожидается выше нормы на 1°, лишь в мае в северо-западной половине страны температурный фон прогнозируется около нормы.

В апреле осадки на большей части республики ожидаются около климатической нормы, меньше нормы –на северо-западе РК, больше нормы – в горных районах юга, юго-востока, востока страны. В мае количество осадков предполагается около нормы на большей части республики.

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