Прогноз погоды в Казахстане на 15–17 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня, передает Kazpravda.kz.
Так, по данным Казгидромета, в большинстве областей пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, при этом будет умеренное тепло. На юге республики, несмотря на кратковременные дожди с грозами, остается по-летнему тепло. Лишь восточные регионы будут под влиянием поля повышенного атмосферного давления, здесь ожидается теплая ясная погода.
В целом, согласно долгосрочному прогнозу, в третьей декаде месяца продолжительные волны холода, которые придутся на начало и конец декады, будут сменяться кратковременными волнами тепла. При этом в северной половине республики возможны осадки, дождь, переходящий в мокрый снег.
В целом, средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях. Выше нормы, т.е. теплее обычного на 1 °С – на остальной территории республики. Месячное количество осадков предполагается больше нормы в Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, в северной половине Актюбинской и на крайнем севере Северо-Казахстанской области; меньше нормы в Восточно-Казахстанской, на большей части Кызылординской, местами в Мангистауской, Карагандинской, в отдельных районах Южно-Казахстанской и Жамбылской областях, около нормы – на остальной территории.