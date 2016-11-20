Прогноз погоды в Казахстане на 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, на большей части Казахстана будет погода без осадков, лишь на юге республики сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки, местами сильные, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-23 м/с, порывы 23-28 м/с, местами 30 м/с.
В некоторых районах Алматинской области также возможен туман, низовая метель, ветер усилится до 15-20 м/с, порывы будут достигать 23-28 м/с.
В Актюбинской, Кызылординской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с низовой метелью.
На севере, востоке и в центре страны синоптики прогнозируют туман, сильный мороз – ночная температура упадет до -40 градусов, днем столбики термометра поднимутся на 5-10 градусов.
В Астане на выходных переменная облачность, без осадков, ночью -31...-33, днем -25...-27, северо-восточный ветер 3-8 м/с. В воскресенье также переменная облачность, без осадков, ночная температура воздуха -31...-33, днем -25...-27, ветер северо-восточный – 3-8 м/с.
Напомним, что 19-20 ноября из-за ухудшения погодных условий в четырех областях РК объявлено штормовое предупреждение.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-23 м/с, порывы 23-28 м/с, местами 30 м/с.
В некоторых районах Алматинской области также возможен туман, низовая метель, ветер усилится до 15-20 м/с, порывы будут достигать 23-28 м/с.
В Актюбинской, Кызылординской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с низовой метелью.
На севере, востоке и в центре страны синоптики прогнозируют туман, сильный мороз – ночная температура упадет до -40 градусов, днем столбики термометра поднимутся на 5-10 градусов.
В Астане на выходных переменная облачность, без осадков, ночью -31...-33, днем -25...-27, северо-восточный ветер 3-8 м/с. В воскресенье также переменная облачность, без осадков, ночная температура воздуха -31...-33, днем -25...-27, ветер северо-восточный – 3-8 м/с.
Напомним, что 19-20 ноября из-за ухудшения погодных условий в четырех областях РК объявлено штормовое предупреждение.