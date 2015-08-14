Политика Прогноз рисков от интеграции и вступления в ВТО составит Казахстан

Экспертный совет при Совете безопасности Республики Казахстан рассмотрел вопросы защиты национальных интересов в контексте ситуации в мировой экономике и интеграционных процессов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Выступающие отметили, что развитие региональной экономики, интеграция в рамках ЕАЭС, вступление РК в ВТО ставят перед Казахстаном новые задачи по защите и продвижению национальных интересов в самых различных сферах.



"Ответственным государственным органам необходимо, с учетом рекомендаций экспертов и бизнес-сообщества, провести всесторонний анализ и спрогнозировать все возможные последствия и риски экономических и интеграционных процессов", – поручил помощник Президента – Секретарь Совбеза Нурлан Ермекбаев.



По итогам работы внесены конкретные предложения по повышению эффективности участия Казахстана в интеграционных объединениях.



Рекомендации Экспертного совета будут использованы в работе Совета безопасности и в ходе подготовки заседаний СБ под председательством Главы государства.

