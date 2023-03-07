Прогноз – стабильный

Принимая решение о подтверждении суверенного рейтинга на уровне «ВВВ-⁄А-3» и повышении прогнозной оценки, рейтинговое агентство заявило, что риски для страны являются управляемыми, а финансовые резервы – значительными.

Большую часть рейтингового отчета агентства занимает анализ рисков, связанных с деятельностью Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), на который приходится 80% экспортируемой республикой нефти. Агентство напоминает, что в 2022 году произошло не менее четырех инцидентов, связанных с трубопроводом КТК.

«Пересмотр прогноза по суверенным рейтингам Респуб­лики Казахстан обусловлен нашей оценкой того, что, хотя риски для экспорта нефти из Казахстана по трубопроводу КТК сохраняются, бюджетные и внешнеэкономические показатели страны должны смягчить последствия временного сбоя в работе КТК, если он возникнет, но при этом не будет слишком долгим», – отмечается в отчете.

Аналитики рейтингового агентства также учитывают действия Правительства Казахстана по разработке альтернативных экспортных маршрутов, хотя и признают, что трубопровод КТК останется основным в обозримом будущем.

Наиболее существенные меры по диверсификации экспорт­ных маршрутов связаны с целью Правительства в конечном итоге экспортировать до 6–6,5 млн тонн нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД).

В 2023 году Правительство рассчитывало начать экспорт около 1,5 млн тонн нефти через БТД. Однако необходимость устранения последствий землетрясения, которое нанесло ущерб турецкому порту Джейхан, задерживает этот процесс.

Рейтинги Казахстана поддерживаются его сильными фискальными и внешнеэкономическими показателями. Это обусловлено главным образом профицитами бюджета в период высоких цен на сырьевые товары, завершившийся в конце 2014 года. Соответствующие активы были аккумулированы в Национальном фонде и в основном инвестированы за рубежом. По прогнозам S&P, ­объем внешних ликвидных активов будет превышать внешний долг до конца 2026 года.

«Мы ожидаем, что в ближайшие три года экономический рост в республике будет составлять чуть менее 4% в год. Основным фактором, поддерживающим эту тенденцию, станет расширение Тенгизского нефтяного месторождения, которое должно поспособствовать значительному увеличению объемов добычи нефти», – прогнозирует рейтинговое агентство.

В случае отсутствия сбоев в цепочке экспорта казахстанской нефти S&P ожидает, что объем добычи углеводородов может достичь более 100 млн тонн в год к 2025 году по сравнению с 85,9 млн тонн в 2021-м.

Агентство отмечает, что в 2023 году Правительство Казахстана планирует ввести фис­кальные правила, которые огра­ничат рост расходов и объем трансфертов из Национального фонда в бюджет. Тем не менее расходы, вероятно, останутся повышенными, поскольку прио­ритет социальных затрат и поддержание экономического роста за счет государственного финансирования по-прежнему будут определять налогово-бюджетную политику страны в условиях неопределенной внешней среды.

Несмотря на высокий рост ненефтяных доходов после введения нового Налогового кодекса в 2017 году, до конца 2026-го значительная доля бюджетных доходов (30%) по-прежнему будет зависеть от показателей неф­тяного сектора. Сильные показатели баланса Правительства поддерживаются относительно большим объемом ликвидных активов.

«По нашим оценкам, чистый долг Правительства составит примерно 0,5% ВВП в 2023–2026 годах, при этом государственные ликвидные активы составляют в среднем около 26% ВВП. Мы ожидаем, что введение фискального правила, ограничивающего объем перечислений из Национального фонда в бюджет, и увеличение объемов добычи нефти помогут сохранить долю ликвидных активов Правительства в ВВП примерно на том же уровне, что и в настоя­щий момент», – отмечается в рейтинговом отчете.

Агентство констатирует, что может повысить рейтинги Казахстана, если среднесрочные перспективы изменения бюджетных показателей улучшатся и превысят ожидания S&P, рост долга замедлится, а объем расходов на его обслуживание и погашение сократится. При этом аргументом в пользу позитивного рейтингового действия должно стать повышение эффективности денежно-кредитной политики, о чем будут свидетельствовать более умеренная инфляция, сохраняющаяся приверженность гибкости обменного курса и снижение уровня долларизации экономики.