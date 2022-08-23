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Правительство , Сельское хозяйство
Прогноз урожая пшеницы озвучили в Правительстве Казахстана

Поручения по подготовке к уборочной кампании и кормообеспечению дал Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил, что в рамках работы по обеспечению сельхозживотных кормами посевные площади кормовых культур были увеличены на 448,1 тыс. га, выделены средства на субсидирование приобретения кормов, увеличен уставной капитал Продкорпорации для закупа фуражного зерна, до 1 октября продлено действие квот на вывоз пшеницы с территории РК.

Кроме того, разработана и утверждена Дорожная карта по развитию отрасли кормопроизводства на 2022-2025 годы, которая содержит системные меры по каждому региону.

Министр также доложил, что массовый сбор урожая начат во всех регионах республики. На сегодняшний день всего убрано 2,2 млн га зерновых и зернобобовых культур (13,9%), при средней урожайности 14,6 ц/га намолочено 3,3 млн тонн зерна. Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23,4 млн га, что на 387,1 тыс. га больше по сравнению с 2021 годом.

Ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики, а также реализации определенных объемов зерна на экспорт и сохранения торговых позиций на традиционных рынках.

По данным министра энергетики Болата Акчулакова, в этом году на осенне-полевые работы выделено 423,5 тыс. тонн дизельного топлива. В июле отгружено 106,6 тыс. тонн, в августе оплачено за 148,2 тыс. тонн, отгружено – 87,4 тыс. тонн.

Поставка дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям с нефтеперерабатывающих заводов осуществляется на приоритетной основе. Цены для них ниже розничных на 15-25% в зависимости от региона.

Заслушав выступающих, Премьер-Министр отметил, что погодные условия в целом благоприятны для кормозаготовочных работ. Вместе с тем в Мангистауской и Атырауской областях идет отставание от графика.

«Этим регионам необходимо активизировать данную работу», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр добавил, что Правительством приняты все необходимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению уборочных работ.

«Согласно прогнозу, в текущем году сбор урожая ожидается выше среднегодовых показателей. В этой связи главная задача Министерства сельского хозяйства и акиматов – своевременное и качественное проведение уборки», — отметил Алихан Смаилов и поручил обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая.

Кроме того, министерствам сельского хозяйства, индустрии и нацкомпании «КТЖ» совместно с акиматами регионов поручено провести работу по обеспечению подвижным составом и решению вопросов логистики.

Министерству сельского хозяйства совместно «Продовольственной контрактной корпорацией» глава Правительства поручил принять меры по своевременному формированию запасов кормов на зимний период с сохранением стабильных цен на них.

Отдельное внимание Алихан Смаилов обратил на вопросы обеспечения дизельным топливом. В рамках этой работы первому заместителю Премьер-Министра Роману Скляру поручено создать под своим руководством постоянно действующую комиссию по контролю за ценами и недопущению нехватки ГСМ.

«Министерству нацэкономики совместно с Агентством по защите конкуренции и акиматами в случае необоснованного повышения цен нужно обеспечить принятие соответствующих мер реагирования. Министерству индустрии, «КазМунайГазу» и КТЖ необходимо принять меры по обеспечению своевременной отгрузки нефтепродуктов с НПЗ», — сказал Алихан Смаилов.

Также министерствам цифрового развития и энергетики поручено ускорить внедрение информационной системы по контролю суточных лимитов отпуска дизтоплива и Министерству энергетики совместно с акиматами регионов – держать на постоянном контроле вопрос своевременного обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами.

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