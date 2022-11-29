Прогнозам вопреки

В регион с целью привлечь внимание руководства области и подписчиков к печатным изданиям, рассказать о специфике работы в современных условиях двух самых авторитетных республиканских газет приехали первый заместитель генерального директора ТОО «Егемен Қазақстан» Владимир Курятов и ответственный секретарь газеты «Егемен Қазақстан» Самат Муса.

В областном акимате они встретились с заместителем акима области по идеологии Алтынай Амреновой. Поблагодарив ее за предоставленную возможность обсудить развитие новых подходов, выработку конкретных решений в рамках подписной кампании в регионе, гости отметили, что из всех СМИ именно газеты стоят сегодня перед непростыми вызовами, поскольку снижение подписных тиражей, переход на электронные издания – общемировой тренд. Поэтому, отвечая на современные требования, учитывая интересы читателей, издания активно развивают сайты, присутствуют их платформы в социальных сетях.

Значимость печатного слова трудно переоценить. Не являясь сегодня носителями оперативной информации, газеты обладают весомым преимуществом – они предлагают читателям глубокие аналитические материалы. Поэтому именно газета сейчас считается основным, достоверным, проверенным источником информации для своих подписчиков. Самые верные из них – люди старшего поколения, для которых важно тактильное восприятие газеты, они привыкли держать пахнущие типографской краской страницы в руках. Словом, читательский интерес к печатным СМИ сохраняется, говорили Владимир Курятов и Самат Муса.

В свою очередь Алтынай Амренова отметила, что у двух главных газет страны с качественным и объективным контентом, актуальными и интересными материалами о глобальных событиях, происходящих в Казахстане и мире, рассказом о жизни, успехах и проблемах простых граждан есть немало читателей среди акмолинцев. Она согласилась: вопреки всем прогнозам, газеты верстают и, самое главное, читают. По­этому сотрудничество с «Егемен Қазақстан» и «Казах­станской правдой», с честью исполняющими просветительские цели и задачи, продвигающими общие ценности, идеи, объединяющими наш народ, будет продолжаться и укрепляться.

В рамках поездки по региону Владимир Курятов и Самат Муса встретились с акимом города Кокшетау Бауржаном Гайсой, а также с акимами районов: Биржана-сал – Достанбеком Есжановым, Буландынского – Талгатом Ерсеитовым. Рассказали они об истории, сегодняшней жизни, ближайших перспективах двух главных рес­публиканских газет и в рамках передачи «Линия правды» на областном телевизионном канале Kokshe.