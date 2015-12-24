​Прогнозирует ОПЕК

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

Тенденция к росту спроса, в соответствии с прогнозом ОПЕК, продолжится при любой динамике мировой экономики вплоть до 2040 года. Сейчас специалисты оценивают мировой спрос в 92,8 млн баррелей в день. По оптимистичному сценарию к 2040 году он вырастет до 114,6 млн баррелей, цена на «черное золото» при этом поднимется до 160 долларов.

Впрочем, темп роста цен будет медленным. В среднем, по оценке картеля, цена на нефть, добываемую входящими в ОПЕК 13 странами, будет подниматься примерно на 5 долларов в год. К 2020 году она должна достигнуть 80 долларов.

Дорогая иллюминация

На рождественские огни в американских домах за время праздников тратится больше электричества, чем некоторые страны расходуют за весь год, пришли к выводу исследователи Центра глобального развития.

Многие американцы развешивают гирлянды на крышах своих домов и на деревьях. На праздничное освещение тратится более 6 млрд киловатт-час – столько же, сколько ежегодно расходуют, например, Эфиопия, Танзания или Сальвадор.

По словам исследователей, они не призывают американцев отказаться от рождественских огней. Целью исследования было лишь подчеркнуть разницу в уровне потребления электроэнергии между бедными и богатыми странами, подчеркивают ученые.

Угрозы из космоса

Земля находится в зоне высокой опасности столкновения с кометами, но астрономы недооценивают возможность катастроф из-за гигантских космических кентавров. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Astronomy.

Ученые рассмотрели орбиты кентавров – крупных астероидов, перемещающихся между орбитами Юпитера и Нептуна. Эти небесные тела занимают промежуточное положение между астероидами главного пояса (расположенными между орбитами Марса и Юпитера) и более крупными объектами пояса Койпера.

Кентавры значительно крупнее астероидов, расположенных в главном поясе. В диаметре эти шарообразные объекты имеют 60–100 км и состоят из камней и льда. Двигаются они по эллиптическим (вытянутым) и неустойчивым орбитам.

Согласно оценкам астрономов, раз в 40 тыс. лет Земля подвергается интенсивной бомбардировке ими.

