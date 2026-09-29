Прогнозы «Казгидромета» становятся точнее с помощью ИИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На большей части территории Казахстана в октябре и ноябре средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С. Об этом на заседании Правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров, передает Kazpravda.kz

В октябре количество осадков прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – на западе и северо-западе страны, а меньше нормы – на равнинной части юга, юго-востока, на юге центральных областей и области Абай. В ноябре осадки в пределах нормы ожидаются на большей части территории, больше нормы – в Северо-Казахстанской, а также в северных частях Павлодарской, Акмолинской и Костанайской областей.

По информации министра, для повышения точности прогнозов «Казгидромет» с начала года использует цифровую модель WRF с элементами искусственного интеллекта.