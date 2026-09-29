Прогнозы «Казгидромета» становятся точнее с помощью ИИ

Для повышения точности прогнозов «Казгидромет» использует цифровую модель WRF с элементами искусственного интеллекта
На большей части территории Казахстана в октябре и ноябре средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С. Об этом на заседании Правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров, передает Kazpravda.kz
В октябре количество осадков прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – на западе и северо-западе страны, а меньше нормы – на равнинной части юга, юго-востока, на юге центральных областей и области Абай. В ноябре осадки в пределах нормы ожидаются на большей части территории, больше нормы – в Северо-Казахстанской, а также в северных частях Павлодарской, Акмолинской и Костанайской областей.
По информации министра, для повышения точности прогнозов «Казгидромет» с начала года использует цифровую модель WRF с элементами искусственного интеллекта.
«Это численная модель прогнозирования погоды, обеспечивающая прогнозирование до 48 часов и до 10 суток с пространственным разрешением в 2 и 6 км. Использование указанных технологий позволяет повышать детализацию прогнозов, включая агрометеорологические и гидрологические прогнозы, а также штормовые предупреждения и обеспечивает своевременное информирование госорганов, организаций и населения в целом», — отметил министр.