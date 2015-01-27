Прогнозы на нефть пересмотрены

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Алевтина ДОНСКИХ
Об этом сообщается в официальном пресс-релизе агентства. Как отмечается в документе, допущения в базовом сценарии агентства на 2015 год пересмотрены до уровней стрессового сценария: 50 долл./;барр. – для WTI и 55 долл./;барр. – для Brent. На 2016 год допущения по цене на нефть в базовом сценарии понижены до 60 долл./;барр. для WTI и 65 долл./;барр. – для Brent. Долгосрочные допущения по цене на нефть по базовому сценарию остаются неизменными на уровне: 75 долл./;барр. – для WTI и 80 долл. – для Brent, что, по мнению Fitch, по-прежнему равняется предельным издержкам полного производственного цикла.
В конечном итоге Fitch ожидает ответных шагов со стороны производителей из-за сокращения капиталовложений, которое приведет к снижению бурения и движению цен в сторону долгосрочных ценовых допущений агентства по базовому сценарию.

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