Прогнозы не радуют Свежий выпуск 682 По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

Рост менее чем на 3% мировая торговля демонстрирует уже третий год подряд, сообщает РБК. В период между 2012 и 2014 годами он составил в среднем всего 2,4%. Среди факторов, которые способствовали замедлению в 2014 году и в начале 2015 года, включая замедление роста ВВП в странах с развивающейся экономикой, в ВТО назвали неравномерное восстановление экономики в развитых государствах и рост геополитической напряженности в мире.

В качестве еще одной причины снижения роста объемов мировой торговли специалисты ВТО назвали спад реальных доходов населения и импорта в странах-импортерах углеводородов, что связано с обрушением мировых цен на нефть в 2014 году (снижение на 47% в период между 15 июля и 31 декабря).



Трагическое плавание

В результате кораблекрушения в Средиземном море погибли около 400 мигрантов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на международную правозащитную организацию Save the Children. Судно направлялось из Ливии в Италию.

По словам выживших, которых пересадили на другой корабль и доставили в итальянский порт, среди жертв было очень много молодых людей. Всего на борту находились 550 мигрантов. Судно перевернулось спустя сутки после выхода в море.

В 2014 году в Средиземном море погибли более 3 тыс. мигрантов, пытаясь добраться до берегов Европы. Всего за год в Европу таким путем попали более 207 тыс. беженцев. Это в 3 раза выше показателя за 2011 год.



Готовится киберстратегия

Соединенные Штаты не готовы вести кибервойны в мировом масштабе. Об этом, как сообщает Agence France-Presse, заявил советник главы Пентагона по кибербезопасности Эрик Розенбах.

У Пентагона, признал Розенбах, отвечая на вопросы сенаторов, не хватает мощностей для эффективного ведения киберопераций. В то же время представитель военного ведомства отметил: США способны отражать хакерские атаки. Он также заявил, что Пентагон сталкивается с техническими и кадровыми проблемами в сфере кибербезопасности.

Глава Пентагона Эштон Картер после выступления Розенбаха пообещал в случае необходимости выделить больше средств на финансирование борьбы с киберугрозами. При этом Картер отметил, что министерство обороны США готовит новую киберстратегию, которая будет обнародована на следующей неделе.



Из-за стагнации рынков

Министерство финансов Эстонии снизило собственный прогноз развития национальной экономики на 2015 год сразу на 0,6%. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве со ссылкой на главу ведомства, члена Союза правых партий «Отечество – Республика» Свена Сестера.

Согласно новому прогнозу, рост составит 2%, а не 2,6%, как сообщалось при прежнем руководителе ведомства, то есть на четверть хуже. Аргументируя свое решение, Сестер охарактеризовал прогноз как «пессимистический» и назвал главные факторы: стагнацию рынков основных внешних партнеров Эстонии, падение экспорта и структурный дефицит государственного бюджета (негативный бюджет в Эстонии сохраняется седьмой год подряд).

Сестер видит мало позитивного и в 2016 году: прогноз экономического развития Эстонии также снижен на 0,6% – до 2%. По его словам, надо радоваться и двухпроцентному росту экономики, особенно по сравнению с остальной Европой.



Наследницу оштрафуют

Суд в Париже приговорил 73-летнюю наследницу дома моды Nina Ricci Арлет Риччи к году тюрьмы и крупному штрафу, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов и легализации незаконных доходов, передает INTERFAX.RU. Как стало известно, женщина скрывала более 22 млн. евро на счетах банка HSBC в Швейцарии.

Внучка основательницы модного дома Nina Ricci должна будет заплатить 1 млн. евро штрафа, кроме того, у нее конфискуют 2 объекта недвижимости стои­мостью около 4 млн. евро. Суд также вынес приговор в отношении дочери Риччи – 51-летней Марго Винья. Она получила условный срок на 8 месяцев.

Кроме того, судья постановил, что Риччи должна будет доплатить французской казне несколько миллио­нов евро неуплаченных налогов. Точная сумма пока не определена, суд планирует установить ее позднее. Помимо этого Риччи обязана выплатить 100 тыс. евро за моральный ущерб, нанесенный правительству Франции.



