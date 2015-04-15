Прогнозы не радуют

Рост менее чем на 3% мировая торговля демонстрирует уже третий год подряд, сообщает РБК. В период между 2012 и 2014 годами он составил в среднем всего 2,4%. Среди факторов, которые способствовали замедлению в 2014 году и в начале 2015 года, включая замедление роста ВВП в странах с развивающейся экономикой, в ВТО назвали неравномерное восстановление экономики в развитых государствах и рост геополитической напряженности в мире.
В качестве еще одной причины снижения роста объемов мировой торговли специалисты ВТО назвали спад реальных доходов населения и импорта в странах-импортерах углеводородов, что связано с обрушением мировых цен на нефть в 2014 году (снижение на 47% в период между 15 июля и 31 декабря). Трагическое плавание
В результате кораблекрушения в Средиземном море погибли около 400 мигрантов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на международную правозащитную организацию Save the Children. Судно направлялось из Ливии в Италию.
По словам выживших, которых пересадили на другой корабль и доставили в итальянский порт, среди жертв было очень много молодых людей. Всего на борту находились 550 мигрантов. Судно перевернулось спустя сутки после выхода в море.
В 2014 году в Средиземном море погибли более 3 тыс. мигрантов, пытаясь добраться до берегов Европы. Всего за год в Европу таким путем попали более 207 тыс. беженцев. Это в 3 раза выше показателя за 2011 год. Готовится киберстратегия
Соединенные Штаты не готовы вести кибервойны в мировом масштабе. Об этом, как сообщает Agence France-Presse, заявил советник главы Пентагона по кибербезопасности Эрик Розенбах.
У Пентагона, признал Розенбах, отвечая на вопросы сенаторов, не хватает мощностей для эффективного ведения киберопераций. В то же время представитель военного ведомства отметил: США способны отражать хакерские атаки. Он также заявил, что Пентагон сталкивается с техническими и кадровыми проблемами в сфере кибербезопасности.
Глава Пентагона Эштон Картер после выступления Розенбаха пообещал в случае необходимости выделить больше средств на финансирование борьбы с киберугрозами. При этом Картер отметил, что министерство обороны США готовит новую киберстратегию, которая будет обнародована на следующей неделе.Из-за стагнации рынков
Министерство финансов Эстонии снизило собственный прогноз развития национальной экономики на 2015 год сразу на 0,6%. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве со ссылкой на главу ведомства, члена Союза правых партий «Отечество – Республика» Свена Сестера.
Согласно новому прогнозу, рост составит 2%, а не 2,6%, как сообщалось при прежнем руководителе ведомства, то есть на четверть хуже. Аргументируя свое решение, Сестер охарактеризовал прогноз как «пессимистический» и назвал главные факторы: стагнацию рынков основных внешних партнеров Эстонии, падение экспорта и структурный дефицит государственного бюджета (негативный бюджет в Эстонии сохраняется седьмой год подряд).
Сестер видит мало позитивного и в 2016 году: прогноз экономического развития Эстонии также снижен на 0,6% – до 2%. По его словам, надо радоваться и двухпроцентному росту экономики, особенно по сравнению с остальной Европой.Наследницу оштрафуют
Суд в Париже приговорил 73-летнюю наследницу дома моды Nina Ricci Арлет Риччи к году тюрьмы и крупному штрафу, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов и легализации незаконных доходов, передает INTERFAX.RU. Как стало известно, женщина скрывала более 22 млн. евро на счетах банка HSBC в Швейцарии.
Внучка основательницы модного дома Nina Ricci должна будет заплатить 1 млн. евро штрафа, кроме того, у нее конфискуют 2 объекта недвижимости стоимостью около 4 млн. евро. Суд также вынес приговор в отношении дочери Риччи – 51-летней Марго Винья. Она получила условный срок на 8 месяцев.
Кроме того, судья постановил, что Риччи должна будет доплатить французской казне несколько миллионов евро неуплаченных налогов. Точная сумма пока не определена, суд планирует установить ее позднее. Помимо этого Риччи обязана выплатить 100 тыс. евро за моральный ущерб, нанесенный правительству Франции.