Прогнозы Всемирного банка

Экономика развивающихся стран, сообщает ИНТЕРФАКС-АФИ, по-прежнему будет расти более быстрыми темпами, чем в целом в мире. В 2013 году она увеличилась на 4,8%, в 2014-м банк ожидает роста на 5,3% (предыдущий прогноз 5,5%).

Позитивные процессы в экономике в странах с высоким уровнем дохода будут по-прежнему ограничены такими факторами, как проведение бюджетной консолидации и неопределенность экономической политики, но их воздействие ослабнет, а темпы роста в этой группе увеличатся с 1,3% в 2013 году до 2,2% в 2014-м, затем стабилизируются на уровне 2,4% в 2015 и 2016 годах.

В еврозоне после сокращения экономики в течение двух лет подряд в 2014 году прогнозируется рост на 1,1%, а в 2015 и 2016 годах на 1,4% и 1,5% соответственно.

Составлен очередной рейтинг

США выбыли из десятки стран с самой свободной экономикой. Согласно ежегодно публикуемому американским исследовательским институтом Heritage Foundation докладу «Индекс экономической свободы», в нынешнем году государство упало в рейтинге на 12-е место.

В течение уже семи лет экономическая свобода в Соединенных Штатах деградирует в сравнении с другими странами, полагают авторы доклада. Причиной для падения США, как сообщает РБК, стало сразу несколько причин. Среди них «особенно значительное размывание прав собственности». Играет роль и «увеличение размера и масштабов участия правительства в экономике, в том числе посредством новых дорогостоящих мер регулирования в таких сферах, как финансы и здравоохранение».

На первом месте в рейтинге оказался Гонконг. В первой десятке теперь Сингапур, Австралия, Канада, Маврикий, Ирландия, Дания, Новая Зеландия, Швейцария, Чили. Самыми же несвободными для экономики странами названы Зимбабве, Куба и КНДР. Казахстан находится в первой половине списка – на 67-м месте. Россия – на 140-м, Беларусь – на 150-м.

Согласованы параметры контроля

Технические параметры контроля иранской ядерной программы удалось согласовать представителям группы «шести» и Ирана. Они описываются в итоговом девятистраничном документе, который уже передан заместителю МАГАТЭ Теро Варьиоранте.

В документе описывается, как технически обеспечить реализацию первых встречных шагов сторон, которые зафиксированы в Женевском плане действий от 24 ноября. Здесь также содержится подробное описание ядерных объектов.

Ожидается, что в ближайшее время состоится внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, в рамках которого будет окончательно согласован план проверок в отношении Ирана. По предварительной информации детали плана станут известны 20 января.

Между тем эксперты отмечают, что после многих лет давления послабление санкций вдохнет в экономику Ирана новую жизнь. Представители правительства США подтвердили, что первые вклады в размере 550 млн. долларов из общей суммы в 4,2 млрд. долларов будут разморожены в начале февраля.

Цыган выселяют из Франции

Французские власти в 2013 году депортировали со своей территории 19 380 цыган. Это число для страны стало рекордным, со ссылкой на правозащитников сообщает Agence France-Presse.

Одновременно были разрушены 165 таборов, в которых проживали депортированные, пишет The Local. При этом большинству из высланных из страны не предоставлялось никакой помощи, французские власти не пытались где-либо временно разместить их.

Число депортированных из Франции цыган, по данным правозащитников, по сравнению с 2012 годом выросло более чем в два раза. Министр внутренних дел Франции Мануэль Вальс настаивает, что раз цыгане не хотят интегрироваться в общество, они должны быть высланы. Сходного мнения придерживается, по данным опросов, большая часть населения страны.

Европейская комиссия неоднократно критиковала действия французских властей. Чиновники указывают на то, что цыгане являются гражданами ЕС и имеют право проживать на территории Франции.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ,

фото АФП