Программа больших перемен

Сельское хозяйство
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Откормочная площадка на 10 тыс. голов мелкого рогатого скота открылась в ТОО «Ерейментау-Астык-2014» Ерейментауского района. Хозяйство, уже имеющее опыт в овцеводстве, получило новые возможности для своего развития.

Фото: пресс-служба облакимата

А на днях сюда авиарейсом из Австралии доставили 1 100 племенных овец породы дорпер. По словам генерального директора предприятия Айдара Нигметова, это первая партия овец уникальной породы, доставленная в Казахстан в таком объеме. В хозяйстве планируют продолжить работу по породному преобразованию: скрещивать овец дорпер и едильбай, чтобы получить потомство, сочетающее лучшие качества обеих пород и отвечающее требованиям рынка.

Напомним, у ТОО «Ерейментау-Астык-2014», участника регионального мясного кластера, есть опыт выхода на зарубежные рынки: баранину под брендом «Алтын Тага» хозяйство с 2025 года поставляет в Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Теперь же в овцеводческом товариществе намерены нарастить производственные мощности.

По словам Айдара Нигметова, задача номер один на сегодня – довести поголовье до 10 тыс. к 2029 году. Если удастся превысить этот показатель, племенных маток в рамках кооперации начнут передавать местным чабанам.

Открывшаяся откормплощадка занимает шесть гектаров. Ее ангары оборудованы всем необходимым для комфортного содержания овец: защищают от ветра, утеплены, есть поилки с подогревом воды. Под ногами у животных – специальные приподнятые полы, позволяющие поддерживать сухость, а все отходы жизнедеятельности проваливаются вниз, на основание из сухого бетона. Поэтому даже в холодное время внутри ангаров сохраняются подходящие для содержания овец условия.

У животных полноценное и сбалансированное питание. Помимо сена, соломы, силоса, фуражного зерна в рацион здесь также рассчитывают добавлять гидропонный корм – свежую зелень ячменя, круглый год выращиваемую без почвы, в специальных установках.

В планах хозяйства закуп еще четырех тысяч овец породы дорпер по проекту, осуществляемому в рамках программы льготного кредитования «Береке». Напомним, Акмолинская область – один из первых регионов, получивших значительное финансирование по этой программе.

С почином – открытием откормочной площадки и доставкой крупной партии племенных овец – руководство хозяйства поздравил аким области Марат Ахметжанов, подчеркнув значимость проекта и его соответствие задачам, обозначенным Главой государства в нынешнем Послании народу.

– Наша цель – не просто нарастить овцепоголовье, а выстроить полноценную производственную цепочку: от разведения высокопродуктивного племенного скота и его откорма до переработки на мясокомбинатах и экспорта готовой продукции.

Важным элементом этой концепции является проект в Ерейментауском райо­не по созданию интегрированной производственной кооперации, основанный на передовом зарубежном опыте, – сказал аким области.

В целом концепция предполагает создание в регионе трех племенных центров, шести крупных откормочных площадок общей вместимостью до 150 тыс. голов скота и современного мясоперерабатывающего комплекса. По сути, речь идет о формировании полного производственного цикла – от разведения мелкого и крупного племенного скота и его откорма до переработки мяса. Такой подход позволит не только нарастить объемы производства, но и укрепить позиции региона на мясном рынке.

Каждый племенной центр получит свою специализацию. В Ерейментауском и Коргалжынском районах намечается разведение калмыцкой и казахской белоголовой пород КРС, а также овец-дорперов. Аккольский и Зерендинский райо­ны сосредоточатся на разведении коров пород ангус и герефорд, овец-дорперов.

В районе Биржан сал совместно с партнерами из Австрии будет создан репродуктор по разведению КРС симментальской породы. И наконец, завершающим этапом станет строительство в Аршалынском районе, на территории республиканской индустриальной зоны, мясоперерабатывающего комбината. Предприятие будет выпускать продукцию глубокой переработки для внутреннего и внешнего рынков.

Добавим, что в 2026 году в регион в рамках программ «Опыт СКО», «Береке» и «Игилик» предусмотрен завоз 6 тыс. голов МРС и 10 тыс. голов КРС. За счет первого транша в размере 15 млрд тенге уже профинансировано шесть инвестиционных проектов.

Сегодня в Акмолинской области действуют девять заводов по производству комбикорма, семь крупных откормочных площадок, рассчитанных на содержание 34 тыс. голов скота и 23 мясоперерабатывающих предприятия.

#Акмолинская область #животноводство #откормплощадка

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