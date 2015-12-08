​Программа индустриализации в условиях новой реальности

Стоит отметить, что уходящий год стал настоящим испытанием для отечественной экономики и, в частности, для промышленности, которая столкнулась с негативным влиянием внешних факторов. Это – снижение цены и спроса на нефть и металлы; замедление развития экономики Китая и России; сложности с доступом к финансированию реального сектора. Тем не менее Правительство приняло все меры по недопущению спада экономики. Насколько эффективными они оказались для индустриализации, и каковы планы на следующий год, об этом мы беседуем с минис­тром по инвестициям и развитию РК Асетом ИСЕКЕШЕВЫМ.

– Асет Орентаевич, что было наиболее сложным в текущем году? Удалось ли выполнить все намеченные планы?

– Действительно, год был непростым. Можно сказать, вторую пятилетку индустриализации мы начали в условиях «идеального шторма» – нестабильность на внешних рынках, сложная геоэкономическая ситуация, санкции против нашего ближайшего соседа и ключевого партнера – России. И это не могло не сказаться на нас, на нашем бизнесе.

Уже в конце прошлого года мы получили достаточно серьезный сигнал. Поэтому с начала 2015 года Правительство разработало и приступило к реализации плана оперативных мер поддержки бизнеса. Удалось оказать помощь более чем 200 предприятиям как крупным, так и небольшим.

Например, для крупных предприятий были предоставлены льготы по железнодорожным тарифам, на электроэнергию; продлили до конца года запрет на экспорт лома черных металлов и золотосодержащего сырья. А малым и средним предприятиям мы помогли с загрузкой через заказы крупных предприятий. В итоге с МСБ заключено более 23 тысяч договоров на 1,3 триллиона тенге.

– И каков результат?

– А результат положительный. Итоги 12 месяцев мы еще подведем. Но показатели 10 месяцев таковы – удалось увеличить производство: арматуры на 40% (по итогам ожидается до 800 тысяч тонн), цемента – на 14% (500 тысяч тонн на строительство дорог), каустической соды на 34%, аммиачной селитры – на 13,4%, кабельной продукции. Увеличено производство титана почти в 3 раза, титановых сплавов и слитков на 23%, рафинированной меди – на 20%, серебра и каустической соды – на треть. На «АрселорМиттал Темиртау» стабилизированы объемы производства. И это несмотря на аварии на доменных печах № 2 и 3, что в целом соответствуют уровню 2014 года (3,5 миллиона тонн стали) и сохранены объемы поставок на рынок Ирана – 1 миллион тонн.

Улучшилась ситуация по экспорту. Например, Усть-Каменогорский конденсаторный завод возобновил поставки в Россию. По итогам года ожидается рост производства на 25%. Объемы экспорта увеличили Кентауский трансформаторный и Талдыкорганский аккумуляторный заводы.

На самом деле это антикризисная работа. Она – важная, но кризис не отменяет развитие. Поэтому основные направления нашей работы – они остаются – мы сконцентрировались на двух основных направлениях – индустриализации и программе «Нұрлы жол».

– Хотелось бы спросить о проектах индустриализации. Как они отреагировали на кризис? Не испытывают ли трудностей? И не стало ли меньше вводиться в эксплуатацию?

– Знаете, прежде чем ответить на ваш вопрос, хотел бы пояснить, что мы не гонимся за количеством. Главное, чтобы проекты были проработанные, не «сырые». Да, в первой пятилетке государство старалось поддержать все инициативы бизнеса. Тогда было необходимо поднять предпринимательский дух, чтобы бизнес поверил в идею индустриализации, активизировался. В тот посткризисный период это было очень важно. Но теперь мы должны смотреть в первую очередь на качество. И об этом, выступая с Посланием, сказал Глава государства, обращаясь к центральным госорганам и регионам.

Что же касается вашего вопроса. За прошедшие 6 лет в рамках Карты индустриализации было реализовано 890 проектов, создано 85 тысяч постоянных рабочих мест.

В том числе 120 проектов в нынешнем году, на которых было создано 60 тысяч рабочих мест, из них 10 тысяч – это постоянные рабочие места. Некоторые проекты текущего года будут презентованы 11 декабря во время телемоста. Полагаю, это будет широко освещено в средствах массовой информации, в том числе и в вашей газете. Поэтому не хотел бы останавливаться на описании этих проектов.

Начиная с 2010 года, все эти новые производства, выпустили продукции более чем на 5 триллионов тенге. В том числе с начала текущего года – на 1 триллион тенге.

Да, не все идет гладко – часть проектов, действительно, испытывали серьезные трудности. На сегодня около 200 производств работают с низкой загрузкой, а 21 проект регионального уровня – простаивает. Но несмотря на то, что за них отвечают акиматы, Правительство также принимает необходимые меры для решения вопросов этих предприятий.

– Что значит – «регионального уровня»?

– Это значит, что есть очень крупные, капиталоемкие проекты, с участием транснациональных компаний, за которые ответственно Правительство, центральные госорганы – они входят в республиканскую Карту индустриализации.

А есть проекты, за которые отвечают акиматы совместно с НПП – они в региональных Картах индустриализации.

– Смогли ли повлиять на региональную экономику новые производства?

– Безусловно! Более того, если бы не новые производства, то промышленность существенно «просела». Так, проекты Карты составляют 22% выпуска металлургии, 30% – химической промышленности и 33% – стройиндустрии. Например, в Мангистауской области 3 проекта Карты дают 44% обрабатывающей промышленности этого региона. Это – Актауский битумный завод, производство аммиака и аммиачной селитры на «КазАзот» и цементный завод в поселке Шетпе.

Другой пример из Костанайской области. Выход на проектную мощность «Евраз Каспиан Сталь», где произведено 300 тысяч тонн арматуры, позволил компенсировать 9% падения обрабатывающей промышленности этой области.

В целом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, проекты Карты показали рост выручки на 14%, в то время как традиционные предприятия обрабатывающей промышленности упали на 9%.

– Асет Орентаевич, выступая 30 ноября с Посланием, Глава государства вновь подчеркнул важность продолжения программы индустриализации и привлечения инвестиций. Что изменится в вашей работе по индустриализации с учетом кризиса, будут ли вводиться коррективы, особенно в части привлечения инвестиций?

– Глава государства поручил принять дополнительные меры, которые позволят перейти нашей стране на новую модель – ростановую модель роста, основанную не на сырьевых ресурсах, а на диверсифицированной экономике и развитом человеческом капитале.

Эти меры позволяют решить старые наболевшие вопросы в экономике, которые мешали индустриализации и привлечению инвестиций. Такие меры, как развитие конкуренции, приватизация госпредприятий, внедрение новой модели банкротства без остановки предприятий, решение вопросов проблемных активов банков, доступ к финансированию и так далее. Это – вопросы, которые помогут резко активизировать инвестиционную активность и развить МСБ.

Да, мы продолжим политику индустриализации. Президент поручил внести коррективы в программу. Сейчас мы над ними работаем. Основные подходы останутся неизменными. Во 2-й пятилетке акцент будет ставиться на стимулировании производительности труда в обрабатывающем секторе, активной политике по продвижению экспорта обработанных товаров на соседние рынки, по поддержке инноваций.

Мы также продолжим работу по улучшению инвестклимата в стране. Дело в том, что виден тренд ухода инвестиций из развивающихся стран в условиях кризиса. Поэтому нам необходимо вести более агрессивную инвестиционную политику. Об этом постоянно говорит Президент. Сейчас ведется активная работа согласно рекомендациям ОЭСР. Планируем в ближайшее время вступить в Комитет по инвестициям данной организации. Кроме того, с января 2016 года наше Министерство по инвестициям и развитию будет работать по принципу «одного окна» для инвесторов. Все необходимые для реализации инвестпроектов разрешительные документы будут выдаваться в одном госоргане. Это 363 госуслуги (лицензии, разрешения, различные справки). Соответствующий закон уже принят, разработаны более 30 подзаконных актов. Глава государства в Послании дал поручение усилить эту работу, создать Правительственный совет и усилить координацию этой работы, в том числе с вовлечением наших посольств, регионов, бизнес-сообщества. В этом направлении в ближайшее время будут приняты серьезные меры.

Хочу отметить, что за последние несколько лет Казахстану удалось значительно улучшить свои показатели по инвестиционному климату, привлечь ряд транснациональных корпораций. Как вы знаете, такую задачу ставил Глава государства. В рейтинге ООН по притоку прямых иностранных инвестиций в мире Казахстан по итогам прошлого года занял 28-е место, среди государств с переходной экономикой – 2-е место, а среди стран, не имеющих выхода к морю, – 1-е.

Так, за 6 лет в стране было открыто 224 производства с участием иностранных инвесторов на сумму свыше 15 миллиардов долларов. 29 ТНК реализовали 46 производств на 2,5 миллиарда долларов.

В 2015 году в Казахстан зашли несколько новых инвесторов. Например, финская Tikkurila построила завод лакокрасочных изделий в Алматинской области. Японская Toyota Tsusho инвестировала в выращивание зерна и овощей.

Кроме того, несколько компаний реинвестируют полученную в свои действующие проекты. Можно отметить французский «Данон», который вложил в средства в увеличение производства новых видов молочной продукции до 11 000 тонн в год. Южнокорейская компания Lotte – в создание второго производства в Шымкенте. Турецкая BTM Group реинвестировала в производство новых видов продукции в стройиндустрии.

Надо понимать, что иностранные инвесторы приносят не только деньги, но и прогрессивные методы ведения бизнеса, новые технологии.

– Глава государства в Послании сказал, что, начиная с 2017 года, профессионально-техническое образование станет бесплатным. Ощущается ли дефицит кадров для индустриального развития? Если да, то как решается этот вопрос?

– На мой взгляд, это решение Елбасы было очень своевременным. Кадров не хватает практически во всех отраслях. Поэтому Президент всегда остро ставит вопрос развития человеческого капитала. Это основа конкурентоспособности нашей страны.

Только для проектов Карты индустриализации на 2015–2019 годы нужно около 40 тысяч человек в таких сферах, как ГМК, химпром, фармацевтика, стройиндустрия и деревообработка, машиностроение и легкая промышленность. Поэтому для нас очень важен постоянный приток квалифицированных кадров: молодых ученых, изобретателей, инноваторов и рационализаторов, инженеров.

Сейчас мы совместно с МОН определили 10 вузов и 10 колледжей, проводим работу по эффективности системы образования, ее адаптированности к современным запросам экономики.

В 2015 году в базовых вузах был размещен государственный образовательный заказ в объеме 1 900 мест по профильной магистратуре. Наибольшее количество мест распределили по таким специальностям как: «Химическая технология неорганических веществ» – 260, «Машиностроение» – 262, «Металлургия» – 186, «Пищевая безопасность» – 140.

Сейчас разрабатываются 8 новых образовательных программ с учетом международного опыта и требований индустриализации. В 2017–2018 годы в планах разработка еще 16 образовательных программ с участием работодателей для дальнейшего внедрения в 10 базовых колледжах. Еще один немаловажный вопрос – это переподготовка кадров. В следующем году в рамках Карты индустриализации будут переобучены 8,5 тысячи работников предприятий. Дополнительно для сферы услуг подготовят 7 тысяч специалистов из числа безработных и самозанятых.

– Вы говорили, что антикризисную роль сыграет и программа «Нұрлы жол»…

– Это так. Как вы знаете, в рамках «Нұрлы жол» развернулась масштабная строительная работа в транспортной сфере. Всего реализуется 16 проектов.

Только в текущем году на стройке инфраструктурных объектов было занято 72 тысячи человек. И ежегодно как минимум сто тысяч человек будут обеспечены работой в рамках программы «Нұрлы жол».

– Расскажите, пожалуйста, какие объекты будут сданы по итогам нынешнего года, а по каким проектам еще идет строительство.

– Мы завершаем работы на основных отрезках автокоридора Западная Европа – Западный Китай. Полностью эта дорога откроется в следующем году.

В текущем году также откроется движение между Шымкентом и Таразом; вводятся в эксплуатацию участки на трассах Астана – Темиртау, Алматы – Капшагай, на отрезке Центр – Восток, полностью завершится реконструкция участка Омск – Павлодар. В целом реконструкцией было охвачено 2,2 тысячи километров автомобильных дорог. В следующем году строительство будет вестись на 1,6 тысячи километрах.

Как я уже сказал, планируется полное завершение проектов Западная Европа – Западный Китай (424 км), Бейнеу – Актау (230 км), участков Астана – Темиртау (149 км), Алматы – Капшагай – Талдыкорган (120 км) и Астана – Петропавловск (51 км).

Если же говорить о новых планах, то сейчас готовятся технико-экономические обоснования ряда проектов. Это – реализация проектов Центр – Юг (Караганды – Балхаш – Бурылбайтал – Курты), Центр – Запад (Астана – Актобе – Атырау – Астрахань), Узынагаш – Отар, Жетыбай – Жанаозен. А также Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Калбатау – Майкапшагай, Ушарал – Достык и Мерке – Бурылбайтал. Общая протяженность этих дорог 4,7 тысячи километров.

Кроме того, мы развиваем три ключевые «гавани» страны: паромный комплекс в порту Курык, «сухой порт» на СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» и столичный аэропорт, где пропускная способность увеличится с 750 до 1 750 пассажиров в час.

До 2019 года поэтапно откроются новые международные сообщения по направлениям Гонконг, Токио, Сингапур, Нью-Йорк. Это необходимо для становления Астаны в качестве финансового центра мирового уровня.

– И еще вопрос из сферы информатизации и связи. Одна из значимых новостей – это то, что с начала следующего года будет работать госкорпорация «Правительство для граждан». Что даст населению создание этой организации?

– Во-первых, эта корпорация будет создана путем слияния на базе ЦОНов ключевых РГП, оказывающих услуги в сфере социальной защиты, земельных отношений и движимого имущества. Мы выбрали именно эти услуги, как наиболее востребованные. После объединения предприятий в них будут применяться единые стандарты оказания госуслуг, действующие в ЦОНах.

Например, если сегодня РГКП «ГЦВП» оказывает свои услуги с 9.00 до 14.00, а НПЦЗМ с 9 до 18.30, то в госкорпорации все услуги будут оказываться с 9.00 до 20.00, включая субботу. А жители отдаленных сел смогут получить эти услуги в «Казпочте».

Причем стоимость госуслуг для граждан не изменится. Количество услуг увеличится с 212 до 522, причем большая часть будет в электронном формате. За несколько минут можно будет оформить документы на землю и недвижимость, а также собрать справки для выхода на пенсию. Раньше за этими бумагами нужно было стоять в очередях в разных центрах, теперь все будет в одном месте.

– Благодарю вас за беседу. Желаю вам успехов в работе.

– Спасибо!