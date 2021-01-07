​Программа к действию

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Ерден Кажыбек, и. о. президента международного общества «Қазақ тілі», председатель отделения общественных и гуманитарных наук Национальной академии наук РК

Более того, статья Главы государства содержит в себе здоровый критический потенциал и открыто фиксирует огромный пласт работы, который еще не осуществлен и который предстоит претворить в жизнь в самой ближайшей перспективе.

Анализируя пройденный опыт, отмечая позитивное и негативное, наработанное и упущенное, достижения и задачи, каждая из которых имеет своего конкретного ответственного исполнителя, будь то чиновник или рядовой обыватель, ученый или писатель, преподаватель вуза, общественный деятель или наша молодежь – в зависимос­ти от социального страта формируется поручение, конкретная установка, я бы сказал, реальный план действий и поступков.

Именно в этом видится мне особая ценность данной статьи. Это программа к созидательному действию для всего казахстанского общества.

Оборачиваясь назад с высоты тридцатилетней истории независимости, Касым-Жомарт Кемелевич пишет: «Для уверенного продвижения вперед нам необходимо говорить не только о достижениях, но и о недостатках».

Так, после слов о неделимости территории и ценности каждой пяди родной земли, тут же дается задание ученым приступить к планомерному и системному изучению данной проблематики. И не только. Важно, отмечает Президент, чтобы полученные сведения и знания не остались в кабинетах научных сотрудников и специалистов узкого профиля, как у нас было до настоящего времени. Многое сделано, например, в рамках программы «Мәдени мұра», но известны ли широкой общественности те поразительные и поучительные результаты научной деятельности, которых мы достигли? И это уже задание чиновникам высшего звена – необходимо доводить до простых граждан главные итоги труда отечественных обществоведов.

Отмечая недостаточную изу­ченность творчества «поколения Алаш» – классиков казахской мысли и основоположников национальной идеи, поручая ученым восполнить имеющиеся пробелы и лакуны, Президент добавляет: «В преддверии юбилея независимос­ти мы должны не только чтить таких выдающихся деятелей, не только довести их наследие до молодежи, наша задача – широко информировать об этом мировую общественность».

Такой подход характерен для всего комплекса затронутых проб­лем – это и массовый голод в степи, и события декабря 1986 года, и антиядерное движение, и написание многотомной истории страны, включая ее глубинный «туркестанский период», и экологические воп­росы, и демографические аспекты, и задачи воспитания подрастающего поколения. Вначале следует лаконичное описание, затем анализ истинного положения дел в данной сфере, и после этого ставится задача – что необходимо предпринять.

Особенно примечателен подход к языковому вопросу. За годы независимости сделано было в этом направлении немало позитивного. Результаты налицо, государственный язык расширяет функции, число знающих казахский язык лиц некоренной национальности растет. Тем не менее впервые четко обозначена позиция государства в этом немаловажном вопросе: «Знание государственного языка – это обязанность каждого гражданина Казахстана». Именно так ставится вопрос во всех цивилизованных странах мира. И в этом нет ничего удивительного. Мы постепенно приближаемся к стандартам развитых государств.

В свое время в Нидерландах население почти перестало говорить на родном голландском языке. Большие англоязычные, франкоязычные и германоязычные диаспоры были в большинстве и демографическом, и в лингвистическом плане. Тогда государство издало постановление правительства: все граждане страны независимо от своего происхождения обязаны говорить во всех общественных местах и на работе только на государственном языке.

Сотрудникам всех видов полиции поручили повсеместно штрафовать нарушителей. На улице, в местах скопления в супермаркетах, на официальных заседаниях, в учреждениях образования мог­ли подойти к любому человеку и проверить документы. Если на негосударственном языке говорил иностранный подданый, сотрудники правохранительных органов извинялись и возвращали документы. Если это был граж­данин страны – выписывался чек материального взыскания. И самое главное, на чем мне бы хотелось акцентировать внимание: практически все население государства восприняло такое решение с полным пониманием и большой ответственностью. Потому что без языка не может быть нации, без нации нет государства, без государства не может быть будущего. Сейчас голландский язык – высокоразвитый европейский язык. Касым-Жомарт Кемелевич выделяет главное: суть – в отношении. И подчеркивает, что это касается не только граждан, но и Правительства.

Казахстан будет продолжать политику всемерной поддержки развития культуры и языков всех этносов, проживающих в нашем государстве. Вместе с тем Глава государства ясно дал понять, что наступило время сплотиться вокруг общих духовных ценностей, объединяющих наше общество в одно нерушимое целое.

В этом плане доминантой развития избирается научно-образовательный вектор, просвещение и инновации. Мы должны познать мир, и мир должен узнать Казах­стан. Вселяет надежду уверенность Президента в нашу молодежь, которая сейчас великолепно владеет мировыми языками и зачастую успешно работает в ведущих зарубежных центрах производства и бизнеса. Где бы ни был патриот своей страны – его успехи всегда направлены на укрепление родного государства. И это тоже аксиома, тренд современности.

Статья Главы государства в целом задает тон на длительную перспективу и представляет собой план реальных действий на предстоящий год. Остается только засучить рукава и приступить работе.

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