Программа набирает обороты

В рамках программы «Агробизнес-2020» Минсельхоз разработал 15 мастер-планов для каждой из под­отраслей сельского хозяйства и готовит Карту специализации регионов. Об этом глава аграрного ведомства Асылжан Мамытбеков сообщил на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Серика Ахметова. На повестке дня были вопросы реализации Программы развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы «Агробизнес-2020» и деятельности социально-предпринимательских корпораций в сфере АПК.

Отрасли – дополнительный импульс

С небольшого экскурса в историю принятия программы, задач, которые она призвана выполнить, начал свой доклад министр сельского хозяйства А. Мамытбеков.

По его словам, в целом выпуск продукции сельского хозяйства характеризуется положительной тенденцией роста.

Так, за последние 12 лет объем валовой продукции увеличился почти в 4 раза и составил в 2012 году 1,9 трлн. тенге.

Производство продукции растениеводства возросло за данный период в 3 раза, животноводства – почти в 5 раз.

Позитивно сказался на развитии аграрного сектора, в частности, рост поголовья скота в крестьянских и фермерских хозяйствах в 2012 году на 20,1%, и за январь – июнь 2013-го – на 22,8%.

И все же эти темпы недостаточны, посетовал глава МСХ, а сдерживающим фактором он назвал относительно низкий объем инвестиций в сельское хозяйство. И хотя прирост инвестиций в сельское хозяйство является самым высоким в сравнении с другими отраслями экономики, соотношение данного показателя с валовой продукцией свидетельствует об отставании аграрного сектора.

Незначительный объем притока инвестиций проявляется в невысоком уровне технической оснащенности отрасли, интенсификации земледелия, низком генетическом потенциале и продуктивности сельхозживотных.

Сложившаяся в отрасли ситуация и продиктовала необходимость принятия в феврале текущего года программы «Агробизнес-2020». Она предусматривает новые инструменты государственной поддержки в виде инвестиционных субсидий, страхования и гарантирования займов, субсидирования процентной ставки по кредитам и лизингу, фондирования банков второго уровня, а также меры по совершенствованию механизма обязательного страхования в растениеводстве и внедрению страхования в животноводстве.

Плюс новые инструменты

За считанные месяцы с начала действия программы Минсельхоз сумел раскрутить «маховик» ее реализации. Так, проведена широкая разъяснительная работа, корректируются стратегические программные документы по развитию смежных с АПК отраслей.

Наряду с этим аграрным ведомством разработано 15 мастер-планов для каждой из подотраслей сельского хозяйства. Механизм их реализации подразу­мевает четкую разбивку показателей по годам и в разрезе областей.

Действие данной меры министр наглядно продемонстрировал на примере мастер-плана по развитию молочного скотоводства в Казахстане на 2014–2020 годы. Его целью является увеличение объемов производства молока в республике на 1,7 млн. тонн к 2020 году, что позволит значительно снизить долю импорта молока, увеличить норму подушевого потребления с учетом постоянного роста населения республики.

Мастер-план предусматривает строительство 20 промышленных и 2 000 мини-молочно-товарных ферм, увеличение поголовья скота.

Общий объем господдержки по программе «Агробизнес» для данного проекта составит 32,5 млн. тенге. Ожидается, что с реализацией мастер-плана срок окупаемости проекта сократится до 4–5 лет, будет учитываться реальное положение фермеров, в частности, отсутствие ликвидного залогового обеспечения и средств.

Вместе с тем Минсельхоз приступил с привлечением научных организаций к разработке Карты специализации регионов на производстве конкретных видов сельхозпродукции исходя из природно-климатических условий, внутренних и внешних рынков сбыта.

Карта специализации регионов позволит дифференцированно и более эффективно проводить государственную политику в АПК через установку обоснованных бюджетных лимитов на региональные объемы господдержки для производства сельхозпродукции. Разработку данной карты планируется завершить в декабре текущего года.

Помимо этого, по словам министра, приняты меры по созданию необходимой нормативной правовой базы, вносятся изменения в ряд правил субсидирования.

К слову, поддержав в целом преду­смотренные программой «Агробизнес-2020» меры господдержки, руководитель Союза фермеров Казахстана Ауезхан Даринов внес предложение о принятии дополнительно мер, касающихся развития сельскохозяйственного машиностроения, так как на сегодня 99% сельхозтехники в стране является импортной.

– Пусть на первоначальном этапе это будет отверточное производство или сборка с последующим увеличением казахстанского содержания, – убежден он. – Сборочное производство должно быть открыто в первую очередь в ЮКО, ВКО, Алматинской и Жамбылской областях, где сконцентрировано более 100 тысяч крестьянских хозяйств, имеющих небольшие наделы земли.

…В своем докладе А. Мамытбеков остановился также на вопросах переработки сельхозпродукции. Как известно, определены такие приоритетные направления, как переработка молока, мяса, плодов и овощей, производство сахара, глубокая переработка зерна и т. д. По этим направлениям разработан мастер-план, предусматривающий основные инструменты господдержки.

В то же время развитие отрасли требует принятия мер, выходящих за рамки программы и мастер-плана и носящих межотраслевой характер. К примеру, это вопросы технического и налогового регулирования отрасли, системного сбыта отечественной продукции и административных барьеров. Для координации основных действий центральных и местных исполнительных органов по развитию приоритетных направлений Минсельхозом разработан комплексный план по переработке сельхозпродукции. В настоящее время он проходит согласование с гос­органами.

Подкрепить меры финансами

Касаясь финансирования программы, руководитель Минсельхоза заметил, что на ее реализацию в 2013 году выделено 136,8 млрд. тенге из запланированных 153,9 млрд. Учитывая, что текущий год является начальным этапом реализации программы, проводится работа по подготовке нормативной базы, данных средств будет достаточно.

Однако в настоящее время завершается формирование республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период, а также трехлетних объемов трансфертов общего характера, передаваемых местным исполнительным органам.

И достижение показателей программы возможно только в случае расширения господдержки как за счет новых направлений, так и за счет роста охвата получателей по уже реализуе­мым мерам.

В свою очередь глава АО «НУХ «Каз­Агро» Дулат Айтжанов сообщил, что стратегия развития холдинга приводится в соответствие с программой «Агробизнес-2020». Наряду с этим «КазАгро» в мае текущего года привлекло на рынках капитала займ в сумме 1 млрд. долларов сроком на 10 лет. Эти ресурсы будут использованы для фондирования банков и выполнения операций по финансовому оздоровлению сельхозтоваропроизводителей.

– Мы приступили к выполнению программы «Агробизнес-2020» и начали финансировать сельскохозяйственные работы и лизинг сельхозтехники, и уже осуществляем субсидирование процентных ставок по рефинансированию лизинга, – пояснил Д. Айтжанов.

Подводя итоги обсуждения, глава Правительства отметил, что принятие программы обещает принести хорошие результаты. Он поручил Минис­терству сельского хозяйства совместно с заинтересованными госорганами организовать оперативное согласование проектов нормативных правовых актов, необходимых для введения в действие новых механизмов программы, утвердить мастер-планы развития сельского хозяйства по секторам, особенно в растениеводстве, животноводстве, ветеринарии, а также утвердить комплексный план с соответствующим финансированием.

Первому заместителю Премьер-Министра – министру регионального развития Бакытжану Сагинтаеву поручено обеспечить координацию действий всех заинтересованных органов.

СПК – для АПК

Видение Минрегионразвития относительно деятельности социально-предпринимательских корпораций в сфере поддержки АПК на заседании представил первый вице-министр регионального развития Каирбек Ускенбаев.

На сегодня СПК в рамках поддержки сельского хозяйства создают стабилизационные фонды, формирующие запасы по продовольственным товарам и овощной продукции для стабилизации цен на продовольственном рынке, выдают гарантии сельхозпроизводителям в рамках финансирования весенне-полевых и уборочных работ. Однако по этим направлениям деятельности корпорации в большинстве случаев несут убытки.

Но и при непосредственном участии СПК в бизнес-проектах по созданию сельхозпроизводств, строительству складов и теплиц, сервисно-заготовительных центров и предоставлению сельхозтехники в лизинг возникает немало проблем.

Эти обстоятельства обусловили принятие в мае текущего года новой Концепции развития СПК.

Каким же будет участие СПК в проектах АПК в перспективе? По словам К. Ускенбаева, в первую очередь предполагается выход корпораций из программ, по которым они несут убытки.

– Мы считаем, что СПК не должны сами заниматься строительством складов и теплиц, созданием сервисно-заготовительных центров, а также предоставлением в лизинг сельхозтехники, – подчеркнул выступающий. – Роль корпораций должна заключаться в предоставлении комплексной поддержки проектам АПК.

Он уточнил, что СПК будут определять перечень проектов АПК, имеющих важное социально-экономическое значение для региона и привлекательных для инвесторов, осуществлять поиск и привлечение инвесторов в проекты АПК, оказывать содействие инициаторам проектов и инвесторам в разработке бизнес-планов и необходимой документации по проекту и т. д.

Резюмируя обсуждение вопроса, глава Правительства подчеркнул важность максимального использования возможностей СПК для развития сельского хозяйства, особенно в переработке сельхозпродукции и создании сервисно-заготовительных центров.

– Это хорошие инструменты института развития в регионах, – констатировал С. Ахметов.

Отметив, что принятой Концепцией развития СПК предусмотрен постепенный выход СПК из тех программ, где они несут убытки, Премьер-Министр поручил акимам внести предложения в Правительство по обеспечению безубыточного уровня работы корпораций. Он также поручил министерствам регионального развития, сельского хозяйства совместно с акимами в рамках разрабатываемых стратегий развития СПК конкретизировать их роль и функции, особенно в сфере поддержки проектов аграрного сектора.

Напомнив, что на первом форуме регионов в Усть-Каменогорске отмечалась роль СПК в межрегиональной кооперации, С. Ахметов подчеркнул, что эту работу необходимо продолжить с учетом новых проектов в АПК. Глава Правительства также распорядился проработать вопросы участия СПК в привлечении инвесторов с целью создания перерабатывающих производств.

Рысты АЛИБЕКОВА