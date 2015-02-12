Программа помогла трудоустроиться

За истекший год число лиц, обратившихся по вопросам участия в программе «ДКЗ-2020», составило 212,7 тыс. человек, из которых 193,7 тыс. стали ее участниками. Примечательно, что 58,4% из них на тот момент являлись безработными. Участие же в программе в корне изменило судьбы многих из этих людей: в течение 2014 года в рамках реализации были трудоустроены 167,2 тыс. человек, включая 92,2 тыс. сельчан. На постоянное рабочее место трудоустроены более 151 тыс. человек.На реализацию первого направления ДКЗ-2020 – «Обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства» – в 2014 году из республиканского бюджета было выделено 52,8 млрд. тенге. За счет этих средств предусматривалось осуществление 1 974 проектов с созданием в сельской местности дополнительно 23,4 тыс. рабочих мест. Фактически трудоустроены 23 793 человека, из которых 12 721 – участники программы, или 53,5% от трудоустроенных.По второму направлению – «Создание рабочих мест через развитие предпринимательства и развитие опорных сел» – в 2014 году прошли обучение основам предпринимательства 9 288 человек (110,2% от плана). Общая сумма средств, выделенная на микрокредитование, составляет 20,63 млрд. тенге. Из числа получателей микрокредитов в среднем под 6,1% годовых 6 952 человека открыли собственное дело и стали начинающими предпринимателями. Получатели микрокредитов в течение 12 месяцев дополнительно создали 10 656 рабочих мест, куда через центры занятости населения трудоустроены 5 886 человек.Наконец, третье направление – «Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя» – обеспечило работой 17 152 человека из 22 151, получившего профессиональную подготовку.